Компания ASUS перечислила блоки питания, комплектация которых будет обновлена во втором квартале 2026 года новым «усиленным» кабелем 12V-2x6 под названием ROG Equalizer, сообщает VideoCardz.com. Это девять блоков питания из серий ROG Thor и ROG Strix Platinum. Список моделей приводится ниже.

ROG Thor 1000W Platinum III;

ROG Thor 1200W Platinum III;

ROG THOR 1200W Platinum III Hatsune Miku Edition;

ROG THOR 1200W Platinum III White Edition;

ROG Thor 1600W Titanium III;

ROG-STRIX-850P-GAMING;

ROG-STRIX-1000P-GAMING;

ROG-STRIX-1000P-GAMING-WHITE;

ROG-STRIX-1200P-GAMING.

Покупатели могут столкнуться с неоднородностью ассортимента в переходный период. В продаже могут одновременно присутствовать как старые партии без нового кабеля питания, так и новые. Тем, кто хочет приобрести блоки питания с новым кабелем, придётся внимательно изучать упаковку на предмет наличия соответствующей отметки.

Обновление не бесплатное, блоки питания в новой комплектации подорожают. Цены блоков в старой комплектации не изменятся. Владельцы блоков питания из прошлых партий могут приобрести кабели ROG Equalizer отдельно, будут доступны как чёрные, так и белые версии. На момент написания на глобальном сайте ASUS появилась заглушка для программы обновления, в рамках которой владельцы блоков питания ROG Thor III и ROG Strix Platinum могут рассчитывать на скидку при покупке кабеля ROG Equalizer. Подробной информации о географии проведения данной акции пока нет.