14-ядерный Core 7 245HX получился копией Core Ultra 5 235HX.

Компания Intel выпустила первый процессор Arrow Lake-HX в рамках обычной серии Core 200 без приставки Ultra, сообщает VideoCardz.com. Это 14-ядерная 14-поточная модель Core 7 245HX с конфигурацией производительных и эффективных ядер 6P+8E. Тактовая частота процессора может повышаться до 5,1 ГГц. Номинальный теплопакет чипа 55 Вт. Процессор оснащается кэш-памятью Intel Smart Cache объёмом 24 МБ, интегрированной графикой с тремя ядрами Xe и тактовой частотой до 1,8 ГГц, нейронным блоком производительностью 13 трлн. операций в секунду.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

По известным характеристикам Core 7 245HX копирует Core Ultra 5 235HX, что вызывает вопросы о необходимости выпуска новой модели. Теперь нужно проявлять повышенную внимательность, чтобы не спутать Core 7 245HX и Core Ultra 5 245HX. У последнего более высокая базовая частота ядер, более высокая тактовая частота графики, есть поддержка памяти ECC, технологий Intel vPro Enterprise и AMT.

Накануне Intel официально представила процессоры Core Series 3 семейства Wildcat Lake. Эти процессоры оснащены новейшими ядрами Cougar Cove и Darkmont общим количеством до шести штук.