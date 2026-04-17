Совместимы с ATX 3.1 и PCIe 5.1.

Компания ASRock представила три новых блока питания в серии PRO-M G, сообщает TechPowerUp. Это модели мощностью 1000, 850 и 750 Вт с полностью модульным подключением кабелей, разработанные в соответствии с требованиями стандартов Intel ATX 3.1 и PCI-SIG PCIe CEM 5.1. Высокая эффективность блоков питания подтверждается сертификатами 80 PLUS GOLD и Cybenetics GOLD.

Источник изображения: ASRock

Все три блока обладают размерами 150x150x86 мм и оснащаются 135-мм вентиляторами с гидродинамическим подшипником. Сообщается о применении основных электролитических (серии 105) и твердотельных конденсаторов японского производства. В комплект с каждым блоком питания входит кабель 12V-2x6 с двухцветным штекером.

Реализованы защиты от перегрузки по току, короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, перегрева, перегрузки по мощности и скачков напряжения. Компания ASRock предоставляет на блоки питания ограниченную 10-летнюю гарантию, однако условия могут изменяться в зависимости от региона, продавца и прочих факторов.

В числе прочего отмечается технология компенсации просадок напряжения на линии +5 В (5 V BOOST), резонансная топология LLC и DC-DC преобразователи, тихая работа (сертификаты Cybenetics LAMBDA A+ для моделей мощностью 1000 и 850 Вт, A++ для модели мощностью 750 Вт).

Цены и сроки начала продаж не уточняются.