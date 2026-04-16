Процессоры для устройств массового сегмента.

Компания Intel официально представила мобильные процессоры начального уровня Core Series 3 семейства Wildcat Lake, сообщает Phoronix. Эти процессоры основаны на новейших архитектурах ядер Cougar Cove и Darkmont и производятся с применением техпроцесса Intel 18A, занимая более низкую позицию, по сравнению с флагманской серией Core Ultra 3 под названием Panther Lake.

Источник изображения: Intel, TechPowerUp (и далее)

Процессоры Intel Core Series 3 разработаны для более доступных потребительских устройств с оптимальным сочетанием цены и возможностей, а также для коммерческих и периферийных устройств. Intel сравнивает процессоры Wildcat Lake с Tigerlake, которые были представлены пять лет назад, говоря о повышении производительности в однопоточном режиме на 47% и в многопоточном на 41%. Производительность интегрированной графики в задачах искусственного интеллекта увеличилась в 2,8 раза.

Флагманским процессором серии является Intel Core 7 360, который среди прочего сочетает 6 процессорных ядер и 2 ядра интегрированной графики. Базовая мощность процессора составляет 15 Вт, в турборежиме возможно повышение до 35 Вт. Младший процессор Core 3 304 получил 5 процессорных ядер и 1 графическое ядро.

Поставки ноутбуков с процессорами Intel Core Series 3 начинаются с сегодняшнего дня, периферийных систем — позже во втором квартале. Ассортимент будет расширяться в течение всего года.