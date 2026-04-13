На странице «центра обновления» в тестовых сборках Windows 11 появился календарь для приостановки обновлений до конкретной даты, сообщает Windows Latest. Новые элементы управления всё ещё находятся в разработке, поэтому не все даты загружаются корректно, однако к релизу пользователи, теоретически, должны получить возможность выбирать любую дату, до достижения которой обновления будут приостановлены.

Источник изображения: Windows Latest

Увеличит ли компания Microsoft максимальный промежуток времени, на который можно будет отложить обновления, пока неизвестно. На сегодняшний день обновления можно отложить на период до года в изданиях Windows 11 Pro и Enterprise, до 5 месяцев — на остальных изданиях.

Ранее представители Microsoft подтвердили изданию Windows Latest, что в компании работают над тем, чтобы сделать Windows 11 менее раздражающей, предоставив пользователям больший контроль над обновлениями. Также в компании изучают возможности для сокращения времени установки крупных обновлений Windows и расширения контроля над сторонними драйверами.