Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
В тестовых сборках Windows 11 появился календарь для приостановки обновлений до конкретной даты
Ранее представители Microsoft подтвердили изданию Windows Latest, что в компании работают над тем, чтобы сделать Windows 11 менее раздражающей.

На странице «центра обновления» в тестовых сборках Windows 11 появился календарь для приостановки обновлений до конкретной даты, сообщает Windows Latest. Новые элементы управления всё ещё находятся в разработке, поэтому не все даты загружаются корректно, однако к релизу пользователи, теоретически, должны получить возможность выбирать любую дату, до достижения которой обновления будут приостановлены.

Источник изображения: Windows Latest

Увеличит ли компания Microsoft максимальный промежуток времени, на который можно будет отложить обновления, пока неизвестно. На сегодняшний день обновления можно отложить на период до года в изданиях Windows 11 Pro и Enterprise, до 5 месяцев — на остальных изданиях.

Ранее представители Microsoft подтвердили изданию Windows Latest, что в компании работают над тем, чтобы сделать Windows 11 менее раздражающей, предоставив пользователям больший контроль над обновлениями. Также в компании изучают возможности для сокращения времени установки крупных обновлений Windows и расширения контроля над сторонними драйверами.

#microsoft #windows 11 #программное обеспечение #операционные системы #обновления
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

