На странице «центра обновления» в тестовых сборках Windows 11 появился календарь для приостановки обновлений до конкретной даты, сообщает Windows Latest. Новые элементы управления всё ещё находятся в разработке, поэтому не все даты загружаются корректно, однако к релизу пользователи, теоретически, должны получить возможность выбирать любую дату, до достижения которой обновления будут приостановлены.
Увеличит ли компания Microsoft максимальный промежуток времени, на который можно будет отложить обновления, пока неизвестно. На сегодняшний день обновления можно отложить на период до года в изданиях Windows 11 Pro и Enterprise, до 5 месяцев — на остальных изданиях.
Ранее представители Microsoft подтвердили изданию Windows Latest, что в компании работают над тем, чтобы сделать Windows 11 менее раздражающей, предоставив пользователям больший контроль над обновлениями. Также в компании изучают возможности для сокращения времени установки крупных обновлений Windows и расширения контроля над сторонними драйверами.