Компания Philips представила в серии Evnia двухрежимный монитор 27M2G5800 с 27-дюймовым дисплеем Fast IPS, сообщает TFTCentral. В основном режиме дисплей монитора поддерживает разрешение 5K (5120 x 2880 пикселей) и частоту обновления 165 Гц с возможностью «разгона» матрицы до 180 Гц. Во втором режиме разрешение снижается до QHD (2560 на 1440 пикселей), а максимальная частота обновления повышается до 330 Гц. Монитор поддерживает Adaptive Sync и является G-SYNC Compatible.

Дисплей отображает 16,7 миллионов цветов (8-битная матрица) и поддерживает имитацию 10-битной глубины цвета с помощью технологии FRC (Frame Rate Control). Указанные выше значения максимальной частоты обновления достигаются только в 8-битном режиме, в 10-битном режиме максимум снижается до 144 и 288 Гц.

Список основных характеристик включает контрастность 1000:1, максимальную яркость 500 нит в стандартном динамическом диапазоне (Standard Dynamic Range, SDR) и сертификацию VESA DisplayHDR 400, время отклика 1 мс GtG (Grey-to-Grey) и 0,5 мс при включении технологии Smart MBR. Цветовой охват пространств DCI-P3, Adobe RGB и sRGB составляет 98%, 110% и 100% соответственно, мониторы калибруются на производстве для достижения показателя точности цветопередачи Delta E меньше 1. В числе дополнительных опций повышение видимости в тёмных участках изображения, поддержка программного обеспечения Philips Evnia Precision Centre для настройки монитора. Возможен одновременный вывод изображения с нескольких устройств.

Подставка монитора обеспечивает полный диапазон регулировок: наклон, высота, поворот и вращение. Технологии для защиты глаз, такие как Flicker-Free и LowBlue Mode, помогают снизить усталость при длительном использовании.

Для подключения монитор оснащается двумя разъёмами HDMI 2.1, одним разъёмом DisplayPort 2.1 без указания пропускной способности. Есть встроенный USB-концентратор с одним портом USB 3.2 Gen 1 и двумя портами USB Type-A, один которых поддерживает быструю зарядку (скорость передачи данных и мощность не уточняются).

Впервые монитор заметили на китайском сайте Philips, информации о международной доступности и ценах пока нет.