Планшет представят в этом месяце вместе с другими новинками REDMI.

Компания Xiaomi анонсировала планшет REDMI Pad 2 SE, который будет представлен в этом месяце, сообщает ITHome. Устройство оснащается 9,7-дюймовым экраном с разрешением 2K и тройной сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland. О частоте обновления дисплея пока ничего неизвестно, кроме того, что она «высокая». Дисплей обещают яркий.

Среди прочего, Xiaomi REDMI Pad 2 SE получил цельнометаллический корпус и аккумулятор ёмкостью 7600 мАч. Информации о быстрой зарядке пока нет. Как ожидается, цена планшета будет находиться на уровне около 1000 юаней.

Это ещё одна новинка REDMI, анонсированная Xiaomi за последние дни. Компания готовится к презентации игрового смартфона REDMI K90 Max, планшета REDMI K Pad 2 с чипсетом флагманского уровня MediaTek Dimensity 9500 и ноутбука REDMI Book Pro 2026 с процессором Intel Core Ultra X7 358H и аккумулятором ёмкостью 99 Вт·ч.