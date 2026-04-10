Съёмная верхняя панель, пять пылевых фильтров и поддержка плат с тыльным расположением разъёмов.

Компания COUGAR представила корпус MX600 MAX RGB формата Mid-Tower. Это обновление серии MX600, ориентированной на эффективное охлаждение, сообщает Vortez. На передней панели MX600 MAX RGB предустановлены два 200-мм вентилятора с максимальным расходом воздуха 140 CFM (кубических футов в минуту). На задней панели также есть один 120-мм вентилятор. Все вентиляторы оснащаются ARGB-подсветкой.

Кожух блока питания в корпусе выполнен в виде «рампы» для направления воздушного потока к ключевым компонентам и более эффективного охлаждения. Благодаря улучшенной кривизне и оптимизированным углам, эта конструкция точнее направляет воздух, по сравнению с оригинальной моделью MX600.

COUGAR MX600 MAX RGB поддерживает материнские платы форматов Mini-ITX, Micro-ATX и ATX, включая модели с тыльным расположением разъёмов. На верхнюю панель можно установить 360-мм радиатор жидкостной системы охлаждения. В корпус поместятся видеокарты длиной до 400 мм и процессорные кулеры высотой до 170 мм. Для более простой сборки и обслуживания верхняя панель сделана съёмной. В корпусе предусмотрено пять пылевых фильтров.

Фронтальная панель ввода-вывода может быть расположена в верхней или нижней части корпуса, на ней располагаются один порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, два порта USB 3.0 и 4-контактный аудиоразъём.

Ожидается, что корпус COUGAR MX600 MAX RGB будет доступен в чёрном и белом цвете, цены и доступность в отдельных регионах пока не уточняются.