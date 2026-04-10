К компьютеру можно подключить три дисплея.

Компания MSI выпускает серию мини-ПК Cubi NUC TWG, сообщает TechPowerUp. Компьютеры оснащаются процессорами Intel N и собраны в очень компактных корпусах объёмом 0,55 литра. Высота корпуса составляет всего лишь 40,1 мм. В первую очередь системы предназначаются для офисов, розничных магазинов, киосков и цифровых вывесок, поддерживая подключение до трёх дисплеев.

Источник изображения: MSI (и далее)

Компьютеры доступны в конфигурациях с 4-ядерными процессорами Intel N150 и N250. Для установки твердотельных накопителей предусмотрен один разъём M.2 2280, а для установки оперативной памяти — один SO-DIMM DDR5.

Системы оснащаются двумя адаптерами Ethernet с максимальной скоростью передачи данных 1 и 2,5 Гбит/с, а также беспроводным адаптером с поддержкой Wi-Fi 6E. На передней и задней панели корпуса присутствует пять USB-портов, включая два USB-A и один USB-C для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Также порт USB-C может использоваться для вывода изображения.

Компьютеры поставляются с блоками питания мощностью 65 Вт. Базовые варианты MSI Cubi NUC TWG оснащаются активной системой охлаждения с вентилятором, также существуют варианты Cubi NUC TWG S с пассивным охлаждением.