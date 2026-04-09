Премиальный кабель питания для видеокарт.

Компания ASUS представила фирменный кабель питания 12V-2x6 под названием ROG Equalizer, сообщает Wccftech. Главная особенность кабеля в том, что каждый его провод рассчитан на силу тока до 17 А, в то время как для стандартных кабелей 12V-2x6 пределом является значение 9,2 А.

Источник изображения: ASUS

Этот запас повышает устойчивость кабеля к сценариям, когда из-за плохого контакта на часть питающих клемм ложится избыточная нагрузка, в результате чего они нагреваются до высоких температур — может произойти плавление разъёма и даже возгорание кабеля.

На странице продукта утверждается, что ROG Equalizer нагрелся до температуры около 73,4 градусов по Цельсию при четырёх отключённых центральных контактах. Обычный кабель в этих же условиях нагрелся до 146 градусов по Цельсию.

Кроме этого, ASUS утверждает, что ROG Equalizer распределяет нагрузку по всем контактам. Подробностей нет, как вариант, может использоваться выравнивающая разводка внутри кабеля для согласования сопротивлений между проводами, предположили авторы Wccftech.

Среди прочих подтверждённых особенностей: двухцветный штекер, несколько гребёнок для фиксации проводов и аккуратной прокладки, позолоченные контакты, луженые бескислородные медные кабели, соответствие стандарту огнестойкости UL1581 и сертификация UL758.

На момент написания известно, что кабель ROG Equalizer будет поставляться в комплекте с блоками питания ASUS ROG Thor III и ROG Strix Platinum 2026 года. Неизвестно, будет ли кабель доступен для приобретения отдельно.