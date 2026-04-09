Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11
Возможности на базе ИИ остаются.

Компания Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11, сообщает Windows Latest. В тестовых сборках операционной системы значки Copilot исчезли из приложений «Блокнот» и «Ножницы». Хотя заголовок оригинальной новости «Microsoft начинает удаление Copilot из Windows 11 …» намекает на полное удаление интеллектуального помощника, на самом деле речь идёт только об изменениях в значках и наименованиях инструментов.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Неделями ранее президент подразделения Windows and Devices Паван Давулури (Pavan Davuluri) опубликовал в блоге для участников программы Windows Insider сообщение под названием «Наша приверженность качеству Windows». По сути, Microsoft признала, что зашла слишком далеко с внедрением ИИ, и представила чёткий план по исправлению Windows 11, в рамках которого планировалось сократить количество точек входа в Copilot. Однако, по всей видимости, на текущем этапе компания пытается сократить количество упоминаний Copilot в интерфейсе Windows.

Например, логотип Copilot на панели инструментов приложения «Блокнот» заменили иконкой пера, по наведению на которую появляется меню «Инструменты для письма» без упоминаний искусственного интеллекта. Однако опции внутри остались прежними, переписать, резюмировать и т.д.

«Не стоит обманываться, думая, что компания отказывается от ИИ», — пишет Windows Latest. Речь идёт об отказе от бренда, который стал вызывать негативную реакцию у некоторых пользователей, и чрезмерного упоминания искусственного интеллекта. «Инструменты для письма» можно самостоятельно отключить в настройках Windows.

#microsoft #искусственный интеллект #windows #copilot
Источник: windowslatest.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4

Популярные статьи

«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
123
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
11
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Chihonya
18:49
То, что ты понторез дешманский, у людей конфиги есть гораздо пободрее твоего, и не понтуются 5080 в дешманском палитовском исполнении)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
18:48
Так что мне хочешь доказать что-то ?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:47
А Китя твой друг тоже терпила?))))))))))))))) Не прикоснешься, конечно, твой кал ее просто не тянет)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:46
Кто сказал, что 5080 слабее, ты дурак совсем?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
18:46
Видео выложи с настройками и посмотрим :-))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:45
нах мне твоя печка, эсли мои игры идут на ней на максах, тот же сталк, при этом жрет 150Вт, и температуры не больше 52-53, покажи свой керогаз, температуры и жор, давай кот))))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
18:44
Я бы не прикоснулся к этому калу даже 15 метровой палкой, ну а ты свободен, доказал типа что не спонсор, но всё равно терпила
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
apolloo1001
18:41
У хозяина ботов подгорает, аж ферму свою активировал
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Китя.
18:39
Ты болен хоть сравни 5080 с 5070 е маё. а твоя мошне понятно. 5080 слабее чем 5070 это хотел сказать да. это 5080 дороже в 2 раза странно.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:35
Нублан, это похоже на оригинальную игру, или это пиратский репачок? Тебе все одно на твоем дришпаке не поиграть)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter