Возможности на базе ИИ остаются.

Компания Microsoft начала удалять логотипы и фирменную символику Copilot из Windows 11, сообщает Windows Latest. В тестовых сборках операционной системы значки Copilot исчезли из приложений «Блокнот» и «Ножницы». Хотя заголовок оригинальной новости «Microsoft начинает удаление Copilot из Windows 11 …» намекает на полное удаление интеллектуального помощника, на самом деле речь идёт только об изменениях в значках и наименованиях инструментов.

Неделями ранее президент подразделения Windows and Devices Паван Давулури (Pavan Davuluri) опубликовал в блоге для участников программы Windows Insider сообщение под названием «Наша приверженность качеству Windows». По сути, Microsoft признала, что зашла слишком далеко с внедрением ИИ, и представила чёткий план по исправлению Windows 11, в рамках которого планировалось сократить количество точек входа в Copilot. Однако, по всей видимости, на текущем этапе компания пытается сократить количество упоминаний Copilot в интерфейсе Windows.

Например, логотип Copilot на панели инструментов приложения «Блокнот» заменили иконкой пера, по наведению на которую появляется меню «Инструменты для письма» без упоминаний искусственного интеллекта. Однако опции внутри остались прежними, переписать, резюмировать и т.д.

«Не стоит обманываться, думая, что компания отказывается от ИИ», — пишет Windows Latest. Речь идёт об отказе от бренда, который стал вызывать негативную реакцию у некоторых пользователей, и чрезмерного упоминания искусственного интеллекта. «Инструменты для письма» можно самостоятельно отключить в настройках Windows.