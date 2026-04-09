molexandr
Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением
Расширение линейки, представленной в августе 2025 года.

Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением, сообщает Guru3D. Этот корпус расширяет ассортимент оригинальной линейки Xtender, представленной в августе 2025 года и предназначенной для сборки мощных систем.

Источник изображения: Arctic

Arctic Xtender Black поддерживает материнские платы формата вплоть до E-ATX и позволяет устанавливать видеокарты длиной до 48,2 см. Этого пространства достаточно для современных флагманских видеокарт больших размеров, включая модели с толстыми массивными системами охлаждения и нестандартной компоновкой. Корпус доступен в версиях с предустановленным вертикальным креплением для видеокарты и без него. Крепление можно приобрести отдельно.

Arctic заявляет, что в корпус можно одновременно установить два 420-мм радиатора: один сверху, а другой — на боковой стенке в передней части корпуса. Для корпуса формата Mid-Tower это значительное преимущество. При этом на задней панели корпуса можно установить два 120-мм вентилятора или 240-мм радиатор. В комплект входит набор из пяти ARGB-вентиляторов: два 120-мм вентилятора P12 Pro и три 140-мм реверсивных вентилятора P14 Pro Reverse.

Рекомендованная цена Arctic Xtender Black в США примерно составляет 160 долларов, вариант с вертикальным креплением для видеокарты продаётся по цене 190 долларов. Отдельно вертикальное крепление доступно за 52 доллара.

#arctic #корпуса для компьютеров
Источник: guru3d.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
2
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4
Новый 75-тонный российский бульдозер D40 начал работать на алмазном прииске в Якутии
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
11
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
64
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
20
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
9
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
1

Сейчас обсуждают

Rex
14:09
Чёрное море, деревня Апшеронск. Этого клиента все оверы знают )))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Mocus
14:07
Копец тебе боты минусов понаставили. Не верю, что хоть один реальный человек минус поставил.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
sNQ
14:07
да я в курсе про дзен, мёртвая платформа.
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Шеша сидит с компа
14:07
не гони лох, кудах мой конч
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
megard
14:05
Думал что речь идет о micro-LED а это всего лишь развитие RGB mini-LED
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
Шеша сидит с компа
14:05
всё сам
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
ExtenZ
14:00
откуда такое трава? Крым?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
premierepro
13:59
Ну китайцы как-то живут с иголками под ногтями... и не рефлексуют. И американцы как-то без китайских сервисов живут, нужен тик-ток, отжали его и всё... Ну т.е. мир он намного ярче, вы может не знаете...
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Kudah
13:57
Завидую. У тебя пиво а у меня только боты и комнатушка в психбольнице
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Kudah
13:56
Лошары как я вас заминусил. (Кстати принимаю заказы,30 минусов-две палки в меня.такой прайс актуальный)
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
