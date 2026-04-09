Компания Arctic выпустила корпус Xtender Black (Clear Glass) с панорамным остеклением, сообщает Guru3D. Этот корпус расширяет ассортимент оригинальной линейки Xtender, представленной в августе 2025 года и предназначенной для сборки мощных систем.

Arctic Xtender Black поддерживает материнские платы формата вплоть до E-ATX и позволяет устанавливать видеокарты длиной до 48,2 см. Этого пространства достаточно для современных флагманских видеокарт больших размеров, включая модели с толстыми массивными системами охлаждения и нестандартной компоновкой. Корпус доступен в версиях с предустановленным вертикальным креплением для видеокарты и без него. Крепление можно приобрести отдельно.

Arctic заявляет, что в корпус можно одновременно установить два 420-мм радиатора: один сверху, а другой — на боковой стенке в передней части корпуса. Для корпуса формата Mid-Tower это значительное преимущество. При этом на задней панели корпуса можно установить два 120-мм вентилятора или 240-мм радиатор. В комплект входит набор из пяти ARGB-вентиляторов: два 120-мм вентилятора P12 Pro и три 140-мм реверсивных вентилятора P14 Pro Reverse.

Рекомендованная цена Arctic Xtender Black в США примерно составляет 160 долларов, вариант с вертикальным креплением для видеокарты продаётся по цене 190 долларов. Отдельно вертикальное крепление доступно за 52 доллара.