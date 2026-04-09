Компания Primate Labs выпустила новую версию бенчмарка Geekbench под номером 6.7, сообщает VideoCardz.com. Главным изменением считается возможность определять, использовался ли при прохождении теста инструментарий Intel Binary Optimization Tool (BOT) и помечать такие результаты как недействительные. Это изменение считается важным, поскольку было установлено, что Intel BOT может оказывать существенное влияние на результаты бенчмарка, ухудшая сопоставимость результатов в базе данных Geekbench.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Инженеры Intel оценивают различные приложения и игры, чтобы определить, в полной ли мере они используют наборы инструкций процессоров компании. Если целевая эффективность не достигается, Intel применяет пост-компоновочную оптимизацию (post-link optimization) для создания реструктурированного машинного кода. Это происходит без изменения исходного кода

Intel BOT преобразует скалярный код в векторизованные инструкции, которые обрабатываются процессорами Intel гораздо эффективнее. Поиском приложений, которые необходимо оптимизировать, и посткомпоновочной оптимизацией занимаются специалисты Intel. На устройстве пользователя оптимизации применяются без изменения исходного кода.

В компании Primate Labs критиковали Intel BOT. В ходе собственных тестов ноутбука с процессором Panther Lake специалисты обнаружили, что при включении технологии средние результаты Geekbench 6.3 выросли на 5,5%, а некоторых отдельных тестов – до 30%.