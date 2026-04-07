У компании уже есть обширный модельный ряд.

Компания ASUS не планировала выпускать какие-либо новые материнские платы специально для процессоров Intel Core Ultra 200S Plus, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на информацию YouTube-блогера GGF Events. Обновлённые процессоры Arrow Lake-S Refresh совместимы с существующими материнскими платами 800-й серии.

ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF. Источник изображения: ASUS.

Некоторые производители материнских плат воспользовались выходом обновлённых процессоров Intel для выпуска новых продуктов. Например, компания MSI представила материнскую плату MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II и анонсировала ряд других плат 800-й серии для новых процессоров. Компания GIGABYTE представила линейку плат Z890 Plus, в которую вошли модели Z890 AORUS ELITE DUO X, Z890M FORCE DUO X WIFI7 и различные варианты под брендингом ELITE, EAGLE и FORCE.

Что касается ASUS, компания расширила линейку высококлассных материнских плат в прошлом году, выпустив модели ROG Maximus Z890 Hero BTF и ROG Strix Z890-H Gaming WiFi. Учитывая это, а также то, что процессоры Core Ultra 200S Plus используют тот же сокет и совместимы с теми же материнскими платами, ещё одно обновление модельного ряда выглядело бы излишним.

Авторы VideoCardz.com напомнили, что платформа LGA 1851 приближается к концу своего жизненного цикла. Компания Intel планирует представить новые процессоры Nova Lake-S и новую платформу LGA 1954 в 2026 году. По всей видимости, ASUS уже работает над платами следующего поколения для Nova Lake. Слухи указывают на процессоры для настольных ПК с количеством ядер до 52 и процессоры с большим объёмом кэш-памяти последнего уровня (Big Last Level Cache). Если эта информация верна, следующая платформа может предоставить производителям плат гораздо больший простор для экспериментов.