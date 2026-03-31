Разработчики бенчмарка Geekbench из компании Primate Labs пристальнее изучили работу инструментария Intel Binary Optimization Tool (BOT) для оптимизации приложений и дополнительного повышения производительности обновлённых процессоров Core Ultra 200 Plus и некоторых процессоров Core Ultra 3. Обнаружено, что Intel BOT может повысить производительности в некоторых тестах вплоть до 30%. Это происходит благодаря глубокой векторизации, которую BOT выполняет в фоновом режиме для оптимизации производительности, сообщает TechPoweerUp.

Используя эмулятор для разработки программного обеспечения Intel Software Development Emulator (SDE) специалисты измерили количество выполненных инструкций по разным типам. Без Intel BOT для завершения теста Geekbench 6 потребовалось на 14% меньше выполненных инструкций.

Анализ по типам инструкций выявил, что количество скалярных инструкций, необходимых для выполнения тестов, сократилось в 2,6 раза, в то время как количество векторных инструкций увеличилось в 13,7 раз. Это означает, что Intel BOT преобразует скалярный код в векторизованные инструкции, которые обрабатываются процессорами Intel гораздо эффективнее.

Инженеры Intel оценивают различные приложения и игры, чтобы определить, в полной ли мере они используют наборы инструкций процессоров компании. Если целевая эффективность не достигается, Intel применяет пост-компоновочную оптимизацию (post-link optimization) для создания реструктурированного машинного кода. Это происходит без изменения исходного кода или привлечения разработчиков программы.

При оптимизации на стороне пользователя Intel BOT не меняет бинарные файлы, а отслеживает их и незаметно перенаправляет выполнение на оптимизированные пути, проводит реорганизацию для более эффективного использования доступных исполнительных блоков оборудования, пишет TechPowerUp. В Primate Labs отметили, что Intel BOT вычисляет контрольную сумму при первом запуске неизвестного приложения, чтобы свериться со списком приложений, требующих оптимизации. Это приводит к задержке до 40 секунд при первом запуске приложения и до 2 секунд в дальнейшем.

В бенчмарке Geekbench 6.7 появится проверка, работает ли Intel BOT, результаты тестов при его обнаружении будут отмечены соответствующим образом.