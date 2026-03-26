Он мог стать новым флагманским процессором Arrow Lake-S.

Менеджер по техническим коммуникациям Intel Germany Флориан Майслингер (Florian Maislinger) подтвердил изданию PC Games Hardware, что в компании не планируют выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus.

Перед компанией стояла цель выпустить производительные процессоры с «невероятным» соотношением цены и возможностей для наиболее востребованных сегментов рынка, отметил специалист. По всей видимости, модели Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus больше всего подходят под это описание, в то время как Core Ultra 9 290K Plus мог стать избыточной дорогостоящей моделью с наименьшим приростом производительности.

Intel Core Ultra 9 290K Plus продолжал появляться в базах данных бенчмарков после выпуска Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus, на основании чего можно было предположить, что процессор появится позже. Теперь же становится понятно, что новый флагман в настольной серии, скорее всего, не появится.