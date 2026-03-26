molexandr
Team Group выпускает SSD-накопители T-Create Classic H514 со скоростью чтения до 14,2 ГБ/с
PCIe 5.0 накопители T-Create Classic H514 оснащаются DRAM-кэшем

Компания Team Group выпускает новые твердотельные накопители T-Create Classic H514 с поддержкой PCIe 5.0, сообщает TechPowerUp. В первую очередь линейка нацелена на создателей контента, 3D-моделлеров, специалистов в области искусственного интеллекта и других профессионалов, которым требуется высокая скорость доступа к данным.

Источник изображения: Team Group (и далее)

Максимальная скорость накопителей в серии T-Create Classic H514 достигает 14,2 гигабайт в секунду на операциях чтения и 13,3 гигабайт в секунду на операциях записи. Накопители оснащаются DRAM-кэшем и 6-нм контроллером. Модель контроллера не уточняется, но на одном из изображений виден логотип компании Silicon Motion.

В серию T-Create Classic H514 вошли твердотельные накопители объёмом от 1 до 4 ТБ в двух вариантах комплектации. В базовой комплектации накопители оснащаются тонким графеновым теплораспределителем, который не помешает установке дополнительного радиатора, включая радиатор от материнской платы. Второй вариант комплектации уже включает фирменный алюминиевый радиатор.

#ssd #твердотельные накопители #team group
Источник: techpowerup.com
Популярные новости

Nvidia выпускает драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с исправлениями для ряда игр
+
Счастливчик нашёл на улице ПК на Ryzen Threadripper 2920X с 64 ГБ ОЗУ и SSD Samsung на 1 ТБ
14
Газотурбинные двигатели ГТД-6РМ превысили рубеж в 5 миллионов часов промышленной эксплуатации
+
Colorful представила материнскую плату с 50-контактным разъёмом для бескабельного питания
1
ASUS готовит масштабное повышение цен на ПК из-за дефицита памяти
+
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 595.97 WHQL с новыми исправлениями
+
Ученые нашли возможную причину ускорения вращения Марса
+
Microsoft удалила возможность редактирования реестра для повышения скорости SSD NVMe
+
Фермерская семья из США отклонила предложение в $26 миллионов за 242 гектара своей земли под ЦОД
+
Warner Bros анонсировала фильм по «Властелину колец» – «Тень прошлого»
+
В Челябинске наладили серийное производство отечественных снегоуплотнительных машин
1
LG выпустила первый в мире ЖК-дисплей для ноутбуков с возможностью понижения частоты до 1 Гц
+
Росавиация: Россия научилась создавать самолёты в два раза быстрее Boeing и Airbus
4
Цены на процессоры для ПК могут вырасти на 10-15% из-за дефицита производственных мощностей
2
Звук от запуска лунной миссии Artemis II можно будет услышать на расстоянии более 70 километров
3
Производитель лёгких самолётов ЛМС-901 «Байкал» построит новый литейный цех
+
Wilson Benesch представила проигрыватель виниловых пластинок Greenwich начального уровня за $130000
2
Минпромторг допустил к работе в такси ещё четыре выпускаемые в России модели автомобилей
+
Первые 16 серийных спутников российского аналога Starlink выведены на орбиту
3
Игру Crimson Desert менее чем за неделю купили 3 млн раз
1

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows
25
Sony PlayStation 3 – двадцать лет официальной поддержки и народной любви
4
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
2

