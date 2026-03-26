PCIe 5.0 накопители T-Create Classic H514 оснащаются DRAM-кэшем

Компания Team Group выпускает новые твердотельные накопители T-Create Classic H514 с поддержкой PCIe 5.0, сообщает TechPowerUp. В первую очередь линейка нацелена на создателей контента, 3D-моделлеров, специалистов в области искусственного интеллекта и других профессионалов, которым требуется высокая скорость доступа к данным.

Максимальная скорость накопителей в серии T-Create Classic H514 достигает 14,2 гигабайт в секунду на операциях чтения и 13,3 гигабайт в секунду на операциях записи. Накопители оснащаются DRAM-кэшем и 6-нм контроллером. Модель контроллера не уточняется, но на одном из изображений виден логотип компании Silicon Motion.

В серию T-Create Classic H514 вошли твердотельные накопители объёмом от 1 до 4 ТБ в двух вариантах комплектации. В базовой комплектации накопители оснащаются тонким графеновым теплораспределителем, который не помешает установке дополнительного радиатора, включая радиатор от материнской платы. Второй вариант комплектации уже включает фирменный алюминиевый радиатор.