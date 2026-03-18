Ответ на обновление Intel Core Ultra 200S Plus.

Согласно новой утечке, AMD готовится представить два новых настольных процессора с ядрами Zen 5, Ryzen 7 9750X и Ryzen 5 9650X, сообщает VideoCardz.com.

Источник изображения: @unervi, Unsplash

По данным инсайдера chi11eddog, 9750X является новым 8-ядерным 16-поточным процессором с кэш-памятью 3-го уровня объёмом 32 МБ, базовой тактовой частотой ядер 4,2 ГГц с возможностью повышения до 5,6 ГГц. В свою очередь, 9650X является 6-ядерным 12-поточным процессором с тем же объёмом кэш-памяти 3-го уровня и тактовыми частотами в диапазоне от 4,3 до 5,5 ГГц. Номинальная тепловая мощность TDP обеих моделей составляет 120 Вт, что позволило повысить пиковые частоты на 100 МГц относительно 65-ваттных Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X.

Это может стать незначительным обновлением линейки процессоров с ядрами Zen 5. По предположениям, практически двукратное повышение номинальной мощности в этом обновлении важнее, чем дополнительные 100 МГц в режиме ускорения. За счёт дополнительной мощности процессор сможет стабильно поддерживать более высокие тактовые частоты под нагрузкой и именно это обеспечит более высокую производительность в тяжёлых сценариях.

Вероятно, Ryzen 7 9750X и Ryzen 9650X — это ответ AMD на выпуск обновлённых процессоров Intel Core Ultra 200S Plus. На неделе Intel представила для настольных ПК два процессора: 24-ядерный Core Ultra 7 270K Plus и 18-ядерный Core Ultra 5 250K Plus. Новые процессоры AMD нацелены на тот же сегмент рынка.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajxU2ajUPNZ