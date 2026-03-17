molexandr
NVIDIA рассказала подробнее о 88-ядерных процессорах Vera — производство запущено на полную мощность
Ядра Olympus с поддержкой пространственной многопоточности

Компания NVIDIA представила на конференции GTC 2026 подробности о своих новых 88-ядерных 176-поточных процессорах Vera для центров обработки данных, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: NVIDIA

Процессор Vera оснащается ядрами Arm v9.2-A Olympus, которые, по словам NVIDIA, обеспечивают самую высокую производительность в однопоточном режиме на рынке. В предыдущем поколении Grace компания использовала стандартные ядра Arm Neoverse, в новом поколении ядра Olympus позиционируются как «разработанные NVIDIA», что указывает на наличие фирменных модификаций эталонного дизайна. Прирост IPC оценивается в 50%.

Ядра Arm v9.2-A Olympus поддерживают пространственную многопоточность, которая физически изолирует различные компоненты конвейера, не разделяя их по времени. Это отличается от стандартного разделения по времени в других реализациях одновременной многопоточности, где потоки поочерёдно используют ресурсы. Пространственная многопоточность обеспечивает полную загрузку ресурсов, позволяя обоим потокам действительно работать одновременно.

NVIDIA размещает все 88 ядер в одном NUMA-домене, что резко контрастирует с современными конкурентами семейства x86. В числе прочего, это снижает задержки. Чип использует новое поколение масштабируемой когерентной структуры NVIDIA (SCF), построенной на основе сети CMN-700 Coherent Mesh Network от Arm. Это обеспечивает впечатляющую пропускную способность памяти. В среднем 13,6 ГБ/с на ядро при полной загрузке процессора. При неравномерной загрузке — до 80 ГБ/с для любого из ядер. Процессоры Vera поддерживают PCIe 6.0 и CXL 3.1, а также другие современные технологии.

Производство процессоров Vera уже запущено в полную силу, а поставки запланированы на вторую половину этого года. NVIDIA также представила стойки Vera CPU Rack, которые объединяют 256 процессоров с жидкостным охлаждением, до 400 ТБ памяти LPDDR5 с суммарной пропускной способностью до 300 ТБ/с.

#nvidia #процессоры
Источник: tomshardware.com
