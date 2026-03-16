Для игровых консолей Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) начинается развёртывание обновления с поддержкой улучшенной версии технологии масштабирования PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), сообщается в блоге PlayStation.Blog.

Источник изображения: Mahdi Naserinejad, Unsplash

Первыми играми с поддержкой обновлённой версии PSSR становятся: Silent Hill 2 И Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2, Senua's Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3 и Rise of the Ronin, Resident Evil Requiem, Monster Hunter Wilds и Dragon's Dogma 2.

Crimson Desert будет поддерживать улучшенную версию PSSR со дня релиза 19 марта, известно о подготовке соответствующих обновлений для Assassin's Creed Shadows и Cyberpunk 2077, — патчи выпустят в ближайшие недели.

Опробовать обновлённую версию PSSR можно и в тех играх, которые не получили специальные патчи. В настройках игровой консоли появится переключатель Enhance PSSR Image Quality, который задействует обновлённую модель в играх, которые уже поддерживают базовую версию PSSR.

Ранее сообщалось, что разработка улучшенной версии PSSR длилась около полугода в рамках совместного проекта с компанией AMD под названием Amethyst. Новую версию PSSR анонсировали летом 2025 года. Предполагается, что она близка по своим возможностям к AMD FSR 4.