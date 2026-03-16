Разрешение 3440 на 1440 пикселей, максимальная частота обновления 360 Гц.

Компания AOC представила сверхширокоформатный 34-дюймовый монитор AGP346UCSD серии AGON Pro, сообщает TFTCentral. Монитор оснащается новейшим дисплеем Samsung Display QD-OLED Penta Tandem с разрешением 3440 на 1440 пикселей, максимальной частотой обновления 360 Гц и кривизной 1800R. Дисплей отличается 5-слойной структурой, новейшим материалом EL 3.0, структурой субпикселей RGB-stripe и антибликовым покрытием DarkShield 3.0.

Для AOC AGON Pro AGP346UCSD заявлены время отклика 0,03 мс (G2G), яркость 300 нит в режиме SDR, углы обзора 178/178°, 10-битная глубина цвета и широкий цветовой охват: 99% пространства DCI-P3, 100% sRGB и 97% Adobe RGB. Монитор откалиброван на заводе с точностью цветопередачи Delta E<1. Кроме этого, монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 500 и обладает пиковой яркостью 1300 нит для отображения HDR-контента.

Монитор AOC AGON Pro AGP346UCSD поддерживает технологию переменной частоты обновления Adaptive-Sync и сертифицирован NVIDIA G-Sync Compatible. В числе дополнительных возможностей экранный прицел, повышение яркости и детализации в тёмных областях, подстройка цветовой гаммы, счётчик частоты кадров и т.д. Эти возможности и параметры монитора настраиваются в AOC G-Menu. Монитор оснащается RGB-подсветкой на задней панели. Для продления срока службы дисплея предусмотрена система AOC OLED Care.

Для подключения имеются два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 2.1 (UHBR20), один порт USB Type-C (с режимом DP Alt Mode и подачей питания 15 Вт) и три порта USB Type-A. Кроме того, есть разъем для наушников, два встроенных динамика мощностью 8 Вт, встроенная функция KVM-переключателя и поддержка PiP/PbP для работы с несколькими устройствами.

Первоначально монитор появился на китайском сайте AOC, информации о международных продажах и ценах пока нет.