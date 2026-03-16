Это должно обеспечить прирост производительности даже без роста IPC.

Изменения в коде открытого набора для создания компиляторов LLVM намекают на то, что видеокарты AMD RDNA 5 смогут чаще работать в режиме выполнения двойных инструкций Dual Issue, что потенциально приведёт к значительному увеличению производительности FP32, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на Coelacanth’s Dream. Возможность выполнять две инструкции за один цикл появилась в видеокартах RDNA 3, но строгие правила ограничивали сценарии, в которых ей можно было воспользоваться.

Похоже, что AMD добавляет новые инструкции под названием VOPD3, благодаря которым использовать режим Dual Issue станет проще. Существующая система работает с более простыми инструкциями с двумя операндами, что затрудняет планирование, VOPD3 расширяет поддержку до инструкций с тремя операндами, включая умножение-сложение с однократным округлением (FMA).

Это является ключевым шагом к повышению производительности без увеличения IPC. Инструкции FMA также важны для технологий нейронного рендеринга, включая масштабирование и генерацию кадров с помощью искусственного интеллекта.