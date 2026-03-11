Система поддерживает память DDR5-8000, а её производительность в задачах ИИ превысит 100 трлн операций в секунду.

Компания Elitegroup представила на выставке Embedded World 2026 макет компактного 3,5-литрового настольного компьютера серии ECS Liva P300, в которую войдут системы с процессорами Intel Nova Lake-S, сообщает ComputerBase.

Источник изображения: ComputerBase (отредактировано)

Может быть интересно

Производитель подтвердил, что будущие процессоры Intel поддерживают оперативную память DDR5-8000 и обеспечат совокупную производительность в задачах искусственного интеллекта (ИИ) более 100 трлн операций в секунду, в частности, за счёт возможностей новой интегрированной графики Xe3P.

В новых компьютерах ECS Liva P300 будут использоваться материнские платы с чипсетом Intel B960 среднего класса, будет реализована поддержка низкопрофильных дискретных видеокарт, а мощность комплектного блока питания (внешнего) повысят до 210…240 Вт, чтобы расширить список совместимого оборудования, включая более мощные модели процессоров Nova Lake-S. В числе прочих особенностей — наличие порта Thunderbolt, подключённого к процессору, сменные порты на задней панели.

Несколько производителей подтвердили журналистам ComputerBase, что процессоры Intel Nova Lake-S должны представить в 2026 году, но большинство моделей станет доступно только в 2027 году.