Скорость выше стандартных 7200 мегатранзакций в секунду

Компания ASRock сообщила о поддержке 4-ранговой оперативной памяти DDR5 CQDIMM (Clocked Quad-rank DIMM) на материнской плате Z890I Nova WiFi R2.0. Плата успешно прошла тесты в паре с двумя модулями памяти по 128 ГБ от компании Kingston. Это стало возможным благодаря оптимизированной схемотехнике, а также аппаратной и программной настройке.

Источник изображения: ASRock (и далее)

Плата обеспечивает работу 256 ГБ памяти CQDIMM в режиме DDR5-7400, превосходя предел DDR5-7200 на большинстве современных решений, пишет производитель. Компания ASRock называет это достижение значительным прорывом для расширения области применения памяти DDR5 большого объёма и повышения пропускной способности.

Технология CQDIMM основана на 4-ранговой конструкции CUDIMM (Clocked Unbuffered DIMM) с максимальным объёмом 128 ГБ на модуль и стандартной скоростью работы 7200 мегатранзакций в секунду. CQDIMM решает давнюю проблему баланса между большим объёмом памяти и высокой пропускной способностью.