Новоиспечённый генеральный директор Microsoft Gaming планирует пообщаться с разработчиками и партнёрами о будущем Xbox на конференции GDC 2026.

Генеральный директор Microsoft Gaming Аша Шарма (Asha Sharma) рассекретила кодовое имя игровой консоли Xbox следующего поколения, внутри компании проект носит название Project Helix. Это не коммерческое название самой игровой консоли Xbox следующего поколения, отметили в Windows Central, а внутреннее название проекта или аппаратной платформы. Ранее Microsoft использовала следующие кодовые имена для некоторых из своих устройств: Durango для Xbox 360, Scorpio для Xbox One X, Anaconda для Xbox Series X, Lockhart для Xbox Series S, а также Kennan для портативной Xbox Ally.

Источник изображения: Sebastian DC, Unsplash

Может быть интересно

По словам Шармы, Project Helix станет лидером по производительности и сохранит совместимость со всей игровой экосистемой Microsoft, пишет Windows Report. Система позволит играть как в игры для Xbox, так и для ПК. Это явный намёк на то, что стремление Microsoft к созданию единой игровой платформы остаётся неизменным. Тем не менее, в сообщении Шармы не были раскрыты подробности об аппаратной части, ожидаемые цены и сроки выпуска консоли Xbox следующего поколения.

Однако Шарма подтвердила, что на следующей неделе посетит предстоящую конференцию разработчиков игр (Game Developers Conference, GDC), где планирует пообщаться с разработчиками и партнёрами о будущем Xbox, включая проект Helix. Игровые консоли остаются приоритетным направлением для Microsoft, и Аша Шарма намекнула, что компания не собирается сбавлять обороты в их производстве, несмотря на продолжающееся развитие облачного гейминга. Конференция GDC 2026 пройдёт в период с 9 по 13 марта в городе Сан-Франциско, США.

Ранее в Windows Central подтвердили, что чип игровой консоли Xbox следующего поколения носит кодовое название Magnus, а сама консоль, по сути, будет игровым компьютером под управлением Windows 11 и сможет запускать практически любые приложения, разработанные под эту ОС. По информации инсайдера Moore’s Law Is Dead, разработка чипа Magnus завершена, а в его конфигурацию входит 11 процессорных ядер (3 × Zen 6 и 8 × Zen 6c), 68 исполнительных блоков графики RDNA 5 и 192-битный контроллер памяти GDDR7. Также инсайдер заявил, что в состав чипа (или консоли) войдёт нейронный сопроцессор, способный обеспечить производительность искусственного интеллекта до 110 трлн. операций в секунду.

Источники: Windows Central, Windows Report.