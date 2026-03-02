Сайт Конференция
molexandr
Lenovo представила на выставке MWC 2026 ноутбуки с гибридными процессорами AMD Strix Halo
Включая игровой Legion с Ryzen AI MAX+ 392.

Компания Lenovo представила на выставке Mobile World Congress 2026 ноутбуки с гибридными процессорами AMD семейства Strix Halo, сообщает VideoCardz.com. Это игровой ноутбук Legion 7a и профессиональный Yoga Pro 7a, оба оснащаются OLED-дисплеями диагональю 15,3 дюйма.

Lenovo Legion 7a. Источник изображения: Lenovo (и далее)

По имеющейся информации, одна из конфигураций Legion 7a будет оснащаться процессором Ryzen AI MAX+ 392. Это одна из недавних новинок AMD, которая сочетает 12 процессорных ядер Zen 5, 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 в интегрированной графике Radeon 8060S и продвинутый нейронный сопроцессор XDNA 2 с производительностью до 50 трлн. операций в секунду. Ноутбук поддерживает зарядку мощностью 180 Вт через порт USB-C и весит 1,65 кг. Авторы VideoCardz.com предполагают, что Lenovo реализовала в этом ноутбуке питание по стандарту USB Power Delivery 3.1 Extended Power Range, который добавил новые фиксированные уровни напряжения, включая 36 В.

Ноутбук Yoga Pro 7a в первую очередь ориентирован на создателей контента, в данном случае известно о разрешении дисплея 2.5K и наличии конфигураций с объёмом оперативной памяти 128 ГБ. Также утверждается о наличии возможности повысить мощность процессора до 95 Вт. В регионе EMEA начать продажи ноутбука могут в июне, предполагаемая цена начинается от 2499 €.

На момент написания не замечено каких-либо признаков надвигающегося анонса ноутбуков с Arm-процессорами NVIDIA N1.

#amd #ноутбуки #lenovo #strix halo
Источник: videocardz.com
