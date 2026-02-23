По всей видимости, в игре будет «полный набор» с Ray Regeneration и Neural Radiance Caching.

Будущая приключенческая игра Crimson Desert будет поддерживать технологии AMD FSR Redstone. Уилл Пауэрс (Will Powers), руководитель отдела маркетинга компании Pearl Abyss, которая является разработчиком и издателем игры, рассказал, что Crimson Desert является одной из первых игр, выпущенных в рамках партнёрской программы AMD Redstone, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Pearl Abyss

Может быть интересно

FSR Redstone — это комплексный набор технологий рендеринга от компании AMD с применением машинного обучения. Этот набор включает технологии для масштабирования изображения и генерации кадров, шумоподавления Ray Regeneration и нейронного кэширования излучения (Neural Radiance Caching).

Поддержка технологий FSR Redstone варьируется от игры к игре. На сайте AMD приводится обширный список проектов, в которых работает как минимум одна из технологий набора. Список игр, в которых доступен новый шумоподавитель и нейронное кэширование AMD, на момент написания ограничен. Шумоподавитель Ray Regeneration впервые появился в шутере “Call of Duty: Black Ops 7”, релиз которого состоялся прошлом году, а экспериментальную реализацию Neural Radiance Caching демонстрировали в “Warhammer 40000: Darktide”. Предполагается, что в Crimson Desert будет реализована полная поддержка набора FSR Redstone.

Компания AMD и её партнёры продвигают Crimson Desert и свою продукцию в рамках совместных с Pearl Abyss маркетинговых кампаний. В ряде регионов покупатели определённых процессоров и видеокарт AMD, а также некоторых готовых компьютеров и ноутбуков, могут рассчитывать на бесплатную копию игры в рамках программы AMD Rewards. Кроме этого, компания Sapphire Technology представила тематический вариант видеокарт Nitro+ Radeon RX 9070 XT OC Crimson Desert Edition.

Источник изображения: Sapphire Technology, Pearl Abyss, AMD, TechPowerUp

Релиз Crimson Desert запланирован на 19 марта. Проект уже «ушёл на золото». Ранее из интервью разработчиков стало известно, что Crimson Desert позиционируется как однопользовательская игра премиум класса без микротранзакций. Игра разрабатывается на движке BlackSpace Engine, внутриигровой мир будет интерактивным с разрушаемым окружением и динамической погодой, карта — в два раза больше, чем в Skyrim. В игре обещают много активностей, продвинутую систему крафта, развитую боевую систему, захватывающие сражения с боссами и многое другое.