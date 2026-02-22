Компания Moore Threads, более известная своими видеокартами MTT, похоже, выходит на новый рынок. На китайских платформах электронной коммерции обнаружили ноутбуки MTT AIBOOK, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @realVictor_M (孤城Hardware). По всей видимости, в системе используется собственный чип MTT.
Moore Threads AIBOOK AB A1410 позиционируется как ноутбук для искусственного интеллекта. В описании говорится о разработанном компанией гибридном процессоре Yangtze с обозначением M1000, чип объединяет 12 процессорных ядер с архитектурой ARMv8, интегрированную графику с архитектурой MUSA и нейронный сопроцессор с теоретической производительностью до 50 триллионов операций в секунду. Охлаждается ноутбук системой с испарительной камерой и парой вентиляторов. Авторы отмечают, что перевод с китайского может быть неточным, в характеристиках и наименованиях могут быть ошибки.
Также ноутбук оснащается 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 на 1800 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 32 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-7500 и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Автономную работу поддерживает аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч. Среди прочего отмечается цельнометаллический корпус, изготовленный на станке ЧПУ из алюминиевого сплава с последующей пескоструйной обработкой и анодированием поверхности. Ноутбук весит 1,5 кг, в комплектацию входит адаптер питания мощностью 100 Вт и док-станция 5-в-1 с разъёмом USB-C.
Компьютер работает под управлением операционной системы AIOS на базе Linux. Похоже, Windows 11 для ARM установить не получится, во всяком случае, официальной поддержки нет, однако при необходимости Windows можно пользоваться в виртуальной машине, что демонстрируется на одной из фотографий.
Ноутбук доступен в Китае с середины января по цене от 9999 ¥ или примерно 1440 $.