Также говорится о производительном нейронном блоке NPU.

Компания Moore Threads, более известная своими видеокартами MTT, похоже, выходит на новый рынок. На китайских платформах электронной коммерции обнаружили ноутбуки MTT AIBOOK, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя социальной сети X (заблокирована в РФ) под псевдонимом @realVictor_M (孤城Hardware). По всей видимости, в системе используется собственный чип MTT.

Источник изображения: Moore Threads

Moore Threads AIBOOK AB A1410 позиционируется как ноутбук для искусственного интеллекта. В описании говорится о разработанном компанией гибридном процессоре Yangtze с обозначением M1000, чип объединяет 12 процессорных ядер с архитектурой ARMv8, интегрированную графику с архитектурой MUSA и нейронный сопроцессор с теоретической производительностью до 50 триллионов операций в секунду. Охлаждается ноутбук системой с испарительной камерой и парой вентиляторов. Авторы отмечают, что перевод с китайского может быть неточным, в характеристиках и наименованиях могут быть ошибки.

Источник изображения: Moore Threads

Также ноутбук оснащается 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 на 1800 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, 32 ГБ унифицированной памяти LPDDR5X-7500 и SSD-накопителем объёмом 1 ТБ. Автономную работу поддерживает аккумулятор ёмкостью 70 Вт·ч. Среди прочего отмечается цельнометаллический корпус, изготовленный на станке ЧПУ из алюминиевого сплава с последующей пескоструйной обработкой и анодированием поверхности. Ноутбук весит 1,5 кг, в комплектацию входит адаптер питания мощностью 100 Вт и док-станция 5-в-1 с разъёмом USB-C.

Компьютер работает под управлением операционной системы AIOS на базе Linux. Похоже, Windows 11 для ARM установить не получится, во всяком случае, официальной поддержки нет, однако при необходимости Windows можно пользоваться в виртуальной машине, что демонстрируется на одной из фотографий.

Ноутбук доступен в Китае с середины января по цене от 9999 ¥ или примерно 1440 $.