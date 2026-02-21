Ранее в Intel заявили, что Nova Lake-S запланированы на 2026 год.

Большинство процессоров Intel Nova Lake-S могут появиться в 2027 году, к моменту проведения выставки CES 2027 или вскорости после неё, сообщает VideoCardz со ссылкой на инсайдера Golden Pig Upgrade. Это противоречит заявлениям генерального директора Intel, который ранее сказал, что процессоры этого семейства запланированы на конец 2026 года. Истина где-то посередине, считают в VideoCardz.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Может быть интересно

Как и ранее, Intel может представить флагманские модели Nova Lake-S раньше более массовых вариантов. Предполагается, что модели верхнего ценового сегмента с разблокированным множителем для разгона могут представить и выпустить в 2026 году, а в 2027 году — модели с заблокированным множителем, вероятно, как и процессоры для ноутбуков.

Кроме того, по слухам, Intel готовит процессоры класса Core Ultra X с двумя вычислительными «плитками» и количеством ядер до 52. Таким процессорам понадобятся материнские платы с мощной подсистемой питания. Если верить инсайдерам, по этой или иной причине компания планирует представить два Z-чипсета, Z970 и Z990. Процессоры с двумя вычислительными плитками могут выпустить после «одноплиточных» вариантов с максимальной конфигурацией ядер 8P+16E+4LPE.

По информации тайваньского ресурса Benchlife, настольные процессоры AMD Olympic Ridge с ядрами Zen 6 выпустят не ранее 2027 года. Возможна ли презентация на выставке CES 2027, источник не уточнил. Ранее появились слухи, что AMD представит в будущей линейке процессоры с количеством ядер от 6 до 24. Благодаря новым 12-ядерным чиплетам CCD (Core Complex Die) линейка процессоров расширится, в ней появятся 10-, 20- и 24-ядерные модели.