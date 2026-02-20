Сайт Конференция
molexandr
В Xbox могут работать над автоматической записью игровых моментов с применением NPU
Для тестирования используют ROG Xbox Ally X.

В Xbox проводят внутреннее тестирование новой функции под названием Highlight Reels на портативном игровом компьютере ASUS ROG Xbox Ally X, сообщает VideoCardz со ссылкой на Windows Central. В описании новой функции говорится об автоматической записи ключевых игровых моментов без дополнительных загрузок и без выхода из игры.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

Может быть интересно

В отчёте сообщается, что Highlight Reels зависит от наличия нейронного сопроцессора NPU, поэтому и тестируется на ROG Ally X, где используется гибридный процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme со встроенным нейронным блоком. По данным источников, цитируемых Windows Central, тестирование проводится в нескольких играх, включая Forza Horizon 5, Palworld, Elden Ring и Fortnite.

По описанию Highlight Reels похожа на временную шкалу с маркерами событий для видеозаписей Steam, однако, если в Steam маркеры создаются разработчиками, то в Highlight Reels, по предположениям, за это должен отвечать NPU.

Время появления этой функции совпадает с недавним началом тестирования послематчевого обзора игровых сессий для приложения Xbox на ПК.

Похоже, что нейронные процессоры  наконец-то находят применение в играх. Пока они не способны обеспечивать работу крупных моделей для управления поведением NPC, но уже используются для масштабирования разрешения и для запуска игровых ассистентов.

#игры #windows #xbox #npu
Источник: videocardz.com
