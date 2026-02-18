Предварительные заказы в Европе откроют 25 февраля 2026 года.

Стали известные европейские цены на некоторые конфигурации ноутбуков Samsung Galaxy Book6, сообщает VideoCardz. Новая серия оснащается процессорами Intel Panther Lake и станет доступна для предварительного заказа в Европе 25 февраля 2026 года. Старт продаж запланирован на 11 марта. На первом этапе ноутбуки станут доступны в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Испании, Великобритании, Ирландии, а также отдельных скандинавских странах. В апреле доступность расширится на другие регионы, включая модель Enterprise Edition для управляемых ИТ-сред.

Источник изображения: Samsung

Список начинается с 14-дюймового Samsung Galaxy Book6, для которого установлена рекомендованная цена 1149 €. Ноутбук оснащается процессором класса Core Ultra 5, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Цена аналогичной по характеристикам модели, но с 16-дюймовым экраном, составляет 1249 €, а за вариант Galaxy Book6 Touch с 16-дюймовым сенсорным экраном попросят от 1399 €.

Ноутбуки Samsung Galaxy Book6 Pro должны оснащаться процессорами более высокого класса с интегрированной графикой под брендом Arc, в то время как для базовых моделей ноутбуков заявлены процессоры с интегрированной графикой Intel Graphics. Так, 14-дюймовый Galaxy Book6 Pro с процессором класса Core Ultra 5 и всё тем же объёмом оперативной и постоянной памяти 16 и 512 ГБ оценивают в 1799 €, 16-дюймовый на 100 € дороже.

Самые производительные ноутбуки серии Galaxy Book6 с приставкой Ultra будут оснащаться процессорами класса Core Ultra 7. В конфигурации с оперативной памятью объёмом 32 ГБ, терабайтным SSD-накопителем и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5060 ноутбук оценивается в 3399 €.

Источник изображения: VideoCardz

По всей видимости, возможны различные вариации по объёму оперативной и постоянной памяти, модели процессора. Более подробные характеристики приводятся в таблице выше.