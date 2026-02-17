И может вместить несколько видеокарт.

Компания Antec выпустила Full-Tower корпус ANTEC 900, который совместим с материнскими платами серверного формата, сообщает ITHome. Корпус имеет размеры 547 x 250 x 622 мм и весит 15 кг. Он поддерживает материнские платы ATX, E-ATX, SSI-CEB и SSI-EBB, оснащается пылевыми фильтрами на магнитах спереди и сверху, выдвижным пылевым фильтром снизу. На верхней части корпуса расположены два порта USB-A 5 Гбит/с, один порт USB-C 10 Гбит/с и один 3,5-мм аудиоразъём.

Источник изображения: Antec и ITHome (и далее)

Может быть интересно

Что касается совместимости, высота процессорного кулера ограничена 190 мм, длина блока питания — 230 мм при задней установке и 170 мм при боковой установке. В корпус можно установить до четырёх жёстких дисков формата 3,5 дюйма и до пяти 2,5-дюймовых накопителей.

В корпус предустановлены шесть вентиляторов: два реверсивных 12-сантиметровых вентилятора P12R снизу, три 14-сантиметровых вентилятора Tranquil спереди и один сзади. Важно, что крепления для вентиляторов на передней панели можно отрегулировать для установки двух 20-сантиметровых или трёх 12-сантиметровых вентиляторов, а также радиатора жидкостной системы охлаждения типоразмера до 420 мм. На верхней панели можно установить два 14-сантиметровых или три 12-сантиметровых вентилятора.

В Китае корпус уже поступил в продажу, его цена начинается от 2199 юаней.