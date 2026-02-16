Основной причиной является дефицит памяти.

В новой публикации Bloomberg говорится, что компания Sony может пересмотреть сроки выпуска игровой консоли PlayStation следующего поколения, сдвинув релиз на 2028 или даже 2029 год из-за дефицита памяти и роста цен, сообщает VideoCardz.

Такое развитие событий журналисты называют серьёзным ударом по тщательно выстроенной стратегии, направленной на поддержание интереса пользователей к игровым консолям в промежутке между поколениями. В той же публикации утверждается, что компания Nintendo рассматривает возможность повышения цен на игровые консоли Nintendo Switch 2 в 2026 году. Ни Sony, ни Nintendo эту информацию не прокомментировали.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Ранее руководитель компании Nintendo Сюнтаро Фурукава в интервью изданию Kyoto Shimbun опроверг предположение о том, что рост цен на память повлияет на прибыльность в краткосрочной перспективе, писали в Notebookcheck. Фурукава рассказал, что в компании сформированы запасы комплектующих в рамках среднесрочного и долгосрочного бизнес-плана, но не стал рассуждать о возможных изменениях в ценах, объяснив это тем, что не может комментировать гипотетические ситуации. Вероятно, запасы комплектующих позволят сдерживать цены игровых консолей, по крайней мере, какое-то время. Ключевым фактором является то, как долго сохранятся дефицит и завышенные цены на память.

Официально сроки выхода игровых консолей следующего поколения не назывались, однако до подорожания памяти считалось, что новые консоли появятся в 2027 и 2028 году. По слухам, Microsoft уже завершила разработку чипа для Xbox следующего поколения, а в AMD подтвердили, что разработка консоли идёт по плану, что позволяет рассчитывать на релиз в 2027 году. В Windows Central такой сценарий считают возможным, но маловероятным. В текущих реалиях сложно делать какие-либо прогнозы.