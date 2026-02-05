На фоне дефицита памяти цены продолжают расти.

Американская компания PowerGPU по сборке производительных игровых компьютеров и рабочих станций предупредила клиентов об очередной волне повышения цен на SSD-накопители и прочие компьютерные комплектующие, сообщает VideoCardz. Изменения вступают в силу для всех новых систем, уже собранные компьютеры компания распродаст по старым ценам.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT

Аналитическая компания TrendForce прогнозирует рост контрактных цен на память типа DRAM на 90…95% в первом квартале 2026 года, основной причиной называется спрос со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта. По всей видимости, цены на память типа NAND движутся в аналогичном направлении.

В сообщении конкретно не упоминаются видеокарты, но расплывчатая фраза «другие комплектующие» может подразумевать и графические адаптеры в том числе. По слухам, цены на комплекты для производства видеокарт AMD уже выросли примерно на 5…10% в январе. Впереди якобы ещё одно повышение — в феврале или марте.