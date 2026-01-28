Включая дискретную видеокарту Intel Arc B580

Компания Intel подтвердила СМИ, что технология многокадровой генерации XeSS Multi-Frame Generation (MFG) заработает на всех графических решениях линейки Arc, сообщает ресурс VideoCardz со ссылкой на публикацию издания Tom's Guide.

Основные спецификации видеокарт Intel Arc B580 и B570 семейства Battlemage.

Список графических решений, которые получат поддержку XeSS-MFG, включает видеокарты Alchemist и Battlemage, интегрированную графику процессоров Meteor Lake, Lunar Lake и Arrow Lake. На момент написания сроки названы только для дискретных видеокарт Battlemage: «… Intel Arc B580 официально получит поддержку технологии XeSS 3 с Multi-Frame Generation (MFG) в следующем месяце …», — пишет Tom's Guide.

Вчера Intel выпустила новые драйверы для графических решений линейки Arc. Релиз содержал две версии драйвера: 8362 для интегрированной графики процессоров Core Ultra Series 3 семейства Panther Lake и 8426 для всех остальных решений. Это важно, поскольку в версии драйвера с меньшим номером включена поддержка технологии XeSS-MFG, а в версии с большим номером — нет.

Многокадровая генерация на основе искусственного интеллекта появилась в наборе технологий Intel XeSS 3. Технология создаёт дополнительные «промежуточные» кадры для повышения общей частоты кадров. Текущая реализация XeSS-MFG может генерировать до трёх кадров между двумя реально отрисованными. Технология генерации кадров в составе XeSS 2 генерировала один промежуточный кадр.

Тем временем, NVIDIA уже объявила о скором внедрении динамической генерации кадров, которая будет вставлять до 5 «искусственных» кадров между реально отрисованными.