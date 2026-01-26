RDNA 5 появится до 2029 года, но только в премиальных решениях

По слухам, AMD продолжит использовать графическую архитектуру RDNA 3.5 до 2029 года. В перспективе эта версия архитектуры станет основной для интегрированной графики гибридных процессоров бюджетного класса и, возможно, более дорогих чипов, которым в соответствии с их назначением продвинутое встроенное графическое ядро не требуется. В чипах премиум-класса якобы появятся новейшие решения на базе архитектуры RDNA 5. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на нескольких инсайдеров.

Источник изображения: Carl Wang, Unsplash

Может быть интересно

Некоторые слухи предполагают, что линейка гибридных процессоров следующего поколения под кодовым названием Medusa будут разделена на чипы семейства Medusa Point, которые по-прежнему будет оснащаться интегрированной графикой RDNA 3.5, и чипы семейства Medusa Halo, в которых впервые появится графика RDNA 5. В чипах Halo графический процессор может располагаться на отдельном кристалле.

Гибридные процессоры AMD Medusa ожидают в 2027 году. В 2026 году AMD сосредоточится на ребрендинге выпущенных ранее процессоров с незначительными улучшениями. Например, Ryzen AI 300 (Strix Point) перевыпустят в серии Ryzen AI 400 (Gorgon Point) с более высокими рабочими частотами, а Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo) станет Ryzen AI MAX 400 (Gorgon Halo). Все эти чипы по-прежнему используют интегрированную графику RDNA 3.5.

В VideoCardz отмечают, что AMD замедлилась в вопросе внедрения инноваций, а Intel тем временем, наоборот, ускоряется. По данным Intel, новая 12-ядерная интегрированная графика Arc B390 в составе Core Ultra 9 388H в среднем до 82% быстрее 16-ядерной Radeon 890M в составе Ryzen AI 9 HX 370. Кроме того, в будущих процессорах Intel может появиться интегрированная графика NVIDIA. Компании объявили о сотрудничестве в прошлом году, в рамках которого Intel также будет разрабатывать для NVIDIA специализированные x86-процессоры. В случае успеха Intel может серьёзно пошатнуть положение AMD в сегменте ноутбуков и портативных игровых компьютеров.

По предположениям, следующей графической архитектурой AMD всё же станет RDNA 5, а не UDNA. В недавнем обновлении проекта LLVM (Low Level Virtual Machine) появился раздел GFX 13, который относится разработчиками к архитектуре RDNA 5. AMD тестирует как минимум четыре графических процессора нового семейства с кодовым названием Alpha Triton (AT), утверждают инсайдеры. Презентацию новых видеокарт ожидают не ранее 2027 года.