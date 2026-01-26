По слухам, AMD продолжит использовать графическую архитектуру RDNA 3.5 до 2029 года. В перспективе эта версия архитектуры станет основной для интегрированной графики гибридных процессоров бюджетного класса и, возможно, более дорогих чипов, которым в соответствии с их назначением продвинутое встроенное графическое ядро не требуется. В чипах премиум-класса якобы появятся новейшие решения на базе архитектуры RDNA 5. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на нескольких инсайдеров.
Некоторые слухи предполагают, что линейка гибридных процессоров следующего поколения под кодовым названием Medusa будут разделена на чипы семейства Medusa Point, которые по-прежнему будет оснащаться интегрированной графикой RDNA 3.5, и чипы семейства Medusa Halo, в которых впервые появится графика RDNA 5. В чипах Halo графический процессор может располагаться на отдельном кристалле.
Гибридные процессоры AMD Medusa ожидают в 2027 году. В 2026 году AMD сосредоточится на ребрендинге выпущенных ранее процессоров с незначительными улучшениями. Например, Ryzen AI 300 (Strix Point) перевыпустят в серии Ryzen AI 400 (Gorgon Point) с более высокими рабочими частотами, а Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo) станет Ryzen AI MAX 400 (Gorgon Halo). Все эти чипы по-прежнему используют интегрированную графику RDNA 3.5.
В VideoCardz отмечают, что AMD замедлилась в вопросе внедрения инноваций, а Intel тем временем, наоборот, ускоряется. По данным Intel, новая 12-ядерная интегрированная графика Arc B390 в составе Core Ultra 9 388H в среднем до 82% быстрее 16-ядерной Radeon 890M в составе Ryzen AI 9 HX 370. Кроме того, в будущих процессорах Intel может появиться интегрированная графика NVIDIA. Компании объявили о сотрудничестве в прошлом году, в рамках которого Intel также будет разрабатывать для NVIDIA специализированные x86-процессоры. В случае успеха Intel может серьёзно пошатнуть положение AMD в сегменте ноутбуков и портативных игровых компьютеров.
По предположениям, следующей графической архитектурой AMD всё же станет RDNA 5, а не UDNA. В недавнем обновлении проекта LLVM (Low Level Virtual Machine) появился раздел GFX 13, который относится разработчиками к архитектуре RDNA 5. AMD тестирует как минимум четыре графических процессора нового семейства с кодовым названием Alpha Triton (AT), утверждают инсайдеры. Презентацию новых видеокарт ожидают не ранее 2027 года.