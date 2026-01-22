Попутно подтвердив появившиеся ранее даты релиза.

Инсайдер billbil-kun подтвердил даты релиза гоночной аркады Forza Horizon 6, которые по неосторожности были раскрыты в промо-кампании для игроков Forza Horizon 5, а также озвучил новые подробности предстоящего запуска: цены и запланированные издания.

Источник изображения: Playground Games, Xbox Game Studios

Релиз Forza Horizon 6 действительно запланирован на 19 мая 2026 года. На момент запуска покупателям будет доступно три издания игры: стандартное (Standard), делюкс (Deluxe) и премиум (Premium). Некоторая информация о составе изданий была опубликована в предыдущей новости, состав Deluxe Edition на данный момент неизвестен. В премиальное издание, среди прочего, входит ранний доступ за четыре дня до общего релиза. Вскоре после запуска игры станут доступны различные дополнительные наборы, отметил инсайдер.

Важным дополнением является информация о подготовке физического издания игры для игровой консоли Xbox Series X. Физическая копия станет доступна в день общего релиза 19 мая, только для стандартного издания Forza Horizon 6.

В Европе Forza Horizon 6 будет стоить 69,99 €, как и Forza Horizon 5 на момент запуска. Это цена стандартного издания. В США цена увеличится на 10 долларов, в результате чего стандартное издание будет стоить 69,99 $.

По информации billbil-kun, предварительные заказы на Forza Horizon 6 откроются сегодня, 22 января, включая предварительные заказы на физическую версию, — через час после начала трансляции Xbox Developer_Direct. Начало мероприятия запланировано на 21:00 по московскому времени. Трансляция пройдёт на платформах Twitch и YouTube.

Ожидается, что 19 мая Forza Horizon 6 выйдет на ПК и игровых консолях Xbox Series X|S, релиз на PlayStation 5 состоится позже.