Сенсор PixArt PAW3950, оптические переключатели, до 110 ч автономной работы при частоте опроса 1000 Гц (максимальная 8000 Гц) и вес 55 г.

be quiet! объявила дату начала продаж и цены на фирменные компьютерные мыши. Речь идёт о моделях Dark Perk Ergo и Dark Perk Sym. Ожидается, что в Европе они поступят в продажу 3 февраля, сообщает overclocking.com.

Источник изображения: www.bequiet.com (и далее)

Основные характеристики мышек очень похожи. Обе оснащаются сенсором PixArt PAW3950 с максимальным разрешением 32000 DPI и максимальным ускорением 50G, что гарантирует отсутствие срывов даже при быстрых движениях, а также микроконтроллером Nordic nRF54H20. Для основных кнопок используются оптические переключатели Omron D2FP-FN2 с заявленным ресурсом 70 млн. нажатий. Максимальная частота опроса 8000 Гц достигает даже в беспроводном режиме. Для проводного подключения и зарядки в комплект входит USB-кабель Type-A-to-C в оплётке, длина кабеля составляет 1,8 метра.

Мышки могут работать в проводном и беспроводном режиме, включая передатчик 2,4 ГГц. Заявлено до 110 часов автономной работы при частоте опроса 1000 Гц. Наличие аккумулятора не привело к значительному увеличению веса, поскольку be quiet ! Dark Perk Ergo и Dark Perk Sym весят всего 55 г.

Единственное существенное различие между моделями заключается в форме корпуса. Dark Perk Ergo идеально подходит для правшей, а форма Dark Perk Sym является симметричной. Дополнительные кнопки расположены только с левой стороны корпуса.

Рекомендованная цена для Европы составляет 109,90 €.