AMD и NVIDIA якобы уведомили партнёров о повышении цен на комплекты GPU и VRAM, партнёры приступают к повышению цен на видеокарты.

По неофициальной информации, AMD и NVIDIA уведомили партнёров о повышении цен на комплекты из графических процессоров и видеопамяти для производства видеокарт. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд азиатских источников. Цены растут как на комплекты с новейшей GDDR7 памятью, так и GDDR6. При этом утверждается, что NVIDIA пытается сдержать рост цен для своих партнёров и на текущий момент её предложения якобы выгоднее предложений AMD.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Несмотря на повышение цен комплектов для производства видеокарт, рекомендованные цены на видеокарты пока не поменялись. Это может оказать дополнительное давление на начальный сегмент — производители будут отдавать предпочтение производству высококлассных моделей с разгоном и высокой наценкой, что уже наблюдалось ранее.

Производители видеокарт уже начали повышать цены на свою продукцию. Как утверждают источники, цены на видеокарты AMD повысились около недели назад, теперь настал черёд видеокарт NVIDIA. Компания MSI уже якобы повысила цены на модели GeForce RTX 50 и теперь ожидается, что вслед за ней цены до конца месяца повысят компании ASUS и GIGABYTE.

Сообщается, что на спотовых рынках Европы и Китая цены на видеокарты AMD Radeon RX 9000 повысились на 10…18%, а на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 с объёмом видеопамяти 16 ГБ и более — на 15…20%. По всей видимости, ожидается ещё одно повышение на 10…15%.

Стоит подчеркнуть, что это неофициальная информация. Ранее источники уже сообщали об остановке производства видеокарт GeForce RTX 5070 и 5060 Ti 16 ГБ, что было моментально опровергнуто компаниями NVIDIA и ASUS. Тем не менее, есть мнение, что в текущей ситуации стоит скептически относиться к любым заявлениям, ориентируясь на актуальное положение дел на рынке, и не возлагать большие надежды на стабилизацию ситуации в ближайшее время. По различным оценкам, если текущие слухи достоверны, цены на видеокарты могут быстро поползти вверх через несколько недель.