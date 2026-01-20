Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Тайваньские СМИ сообщают о начале повышения цен на комплектующие для видеокарт и сами видеокарты
AMD и NVIDIA якобы уведомили партнёров о повышении цен на комплекты GPU и VRAM, партнёры приступают к повышению цен на видеокарты.

По неофициальной информации, AMD и NVIDIA уведомили партнёров о повышении цен на комплекты из графических процессоров и видеопамяти для производства видеокарт. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд азиатских источников. Цены растут как на комплекты с новейшей GDDR7 памятью, так и GDDR6. При этом утверждается, что NVIDIA пытается сдержать рост цен для своих партнёров и на текущий момент её предложения якобы выгоднее предложений AMD.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

Несмотря на повышение цен комплектов для производства видеокарт, рекомендованные цены на видеокарты пока не поменялись. Это может оказать дополнительное давление на начальный сегмент — производители будут отдавать предпочтение производству высококлассных моделей с разгоном и высокой наценкой, что уже наблюдалось ранее.

Производители видеокарт уже начали повышать цены на свою продукцию. Как утверждают источники, цены на видеокарты AMD повысились около недели назад, теперь настал черёд видеокарт NVIDIA. Компания MSI уже якобы повысила цены на модели GeForce RTX 50 и теперь ожидается, что вслед за ней цены до конца месяца повысят компании ASUS и GIGABYTE.

Сообщается, что на спотовых рынках Европы и Китая цены на видеокарты AMD Radeon RX 9000 повысились на 10…18%, а на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 с объёмом видеопамяти 16 ГБ и более — на 15…20%. По всей видимости, ожидается ещё одно повышение на 10…15%.

Стоит подчеркнуть, что это неофициальная информация. Ранее источники уже сообщали об остановке производства видеокарт GeForce RTX 5070 и 5060 Ti 16 ГБ, что было моментально опровергнуто компаниями NVIDIA и ASUS. Тем не менее, есть мнение, что в текущей ситуации стоит скептически относиться к любым заявлениям, ориентируясь на актуальное положение дел на рынке, и не возлагать большие надежды на стабилизацию ситуации в ближайшее время. По различным оценкам, если текущие слухи достоверны, цены на видеокарты могут быстро поползти вверх через несколько недель.

#amd #nvidia #видеокарты #дефицит #рост цен
Источник: videocardz.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
6
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
1
Американские учёные нашли общие особенности у искусственного интеллекта, физики и биологии
1
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
5
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
2
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
В Южной Африке найден самый древний яд на наконечниках стрел возрастом 60 000 лет
+
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
3
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
Палеонтологи в очередной раз переписали историю последних дней динозавров
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
7
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
5
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
1

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
9
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
5
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
2
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

Кумир женщин
16:59
Жирный клоун, ты хотел сказать, нормальные 800 кг:
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:49
Жирному инвалиду скучно целый день дома на диване в подгузнике лежать, вот он и создает по 50 аккаунтов каждый день.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bryant333
16:37
Китайцы, ваш выход
Тайваньские СМИ сообщают о начале повышения цен на комплектующие для видеокарт и сами видеокарты
Кумир женщин
16:37
Да он сам нищук, сидит на материной шеи. Она утром на работу уходит, его в новый подгузник засовывает и до вечера. А этот далбаеб сидит в интернете и куйней страдает, лежа на диване.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кирилл Волков
16:35
Если объективно интерпретировать цифры, то старое говно с обновлённой графикой не зашло! Если в тот же скайрим ещё можно погонять в25июм году, там игровая механика не из времен пентиумов первых, то с ...
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
Китя.
16:34
А жирные от жира жируют как деньки есть и на 5600 и 6600 сидеть точно не будут.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:33
Ну так что, сможешь свою жирную жопу с дивана поднять или в подгузнике весь день лежишь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
16:32
Говорю на деда много инфы на греб.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:31
Наверно и снегом питается?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:31
Это твоя реальность, а не мои пристрастия, проткнутая жирная жопа:
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter