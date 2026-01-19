Сайт Конференция
Блоги
molexandr
Ноутбуки Samsung Galaxy Book6 стали заметно дороже моделей прошлого поколения
Значительно выросла стартовая цена на модели линейки Pro.

На корейском сайте компании Samsung появились цены ноутбуков Galaxy Book6 с процессорами Intel Panther Lake. Новые ноутбуки могут быть заметно дороже моделей предыдущего поколения, согласно подсчётам авторов ресурса VideoCardz.

Ноутбуки Galaxy Book6 делятся на категории Pro и Ultra. По всей видимости, главным отличием является наличие дискретной графики. В моделях Pro дискретной графики нет, только интегрированное графическое ядро Arc, модели Ultra предлагаются с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 или 5070. Во всех перечисленных конфигурациях установлена оперативная память LPDDR5X общим объёмом 32 ГБ и твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ. В моделях с интегрированной графикой установлены процессоры Intel Core Ultra X7, а в моделях с дискретной — Core Ultra 7. Новый брендинг Core Ultra X выделяет процессоры с самым производительным графическим ядром в своём классе.

Источник изображения: Samsung

В Южной Корее цены на Galaxy Book6 Pro начинаются от 3,41 млн. ₩ за модели с 14-дюймовыми экранами и 3,51 млн. ₩ за 16-дюймовые модели. Стартовая цена модели Ultra с видеокартой RTX 5060 составляет 4,63 млн. ₩, с видеокартой RTX 5070 — 4,93 млн. ₩.

Авторы VideoCardz приводят ценовые диапазоны ноутбуков Galaxy Book5 и Galaxy Book4 на старте продаж. Исходя из этой информации, самым заметным изменением является цена стартовой конфигурации. В прошлых поколениях ноутбук Galaxy Book Pro можно было приобрести за 1,77…1,88 млн. ₩. Верхняя планка повысилась на 20…25%. Та же история с моделями Ultra, например, цены на Galaxy Book 4 Ultra с процессорами Meteor Lake начинались от 3,36 млн. ₩, сейчас от 4,63 млн. ₩.

Источник изображения: VideoCardz

В Южной Корее ноутбуки Galaxy Book6 появятся в продаже 27 января.

#samsung #ноутбуки #galaxy book6
Источник: videocardz.com
