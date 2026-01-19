Значительно выросла стартовая цена на модели линейки Pro.

На корейском сайте компании Samsung появились цены ноутбуков Galaxy Book6 с процессорами Intel Panther Lake. Новые ноутбуки могут быть заметно дороже моделей предыдущего поколения, согласно подсчётам авторов ресурса VideoCardz.

Ноутбуки Galaxy Book6 делятся на категории Pro и Ultra. По всей видимости, главным отличием является наличие дискретной графики. В моделях Pro дискретной графики нет, только интегрированное графическое ядро Arc, модели Ultra предлагаются с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 5060 или 5070. Во всех перечисленных конфигурациях установлена оперативная память LPDDR5X общим объёмом 32 ГБ и твердотельный накопитель объёмом 1 ТБ. В моделях с интегрированной графикой установлены процессоры Intel Core Ultra X7, а в моделях с дискретной — Core Ultra 7. Новый брендинг Core Ultra X выделяет процессоры с самым производительным графическим ядром в своём классе.

Источник изображения: Samsung

В Южной Корее цены на Galaxy Book6 Pro начинаются от 3,41 млн. ₩ за модели с 14-дюймовыми экранами и 3,51 млн. ₩ за 16-дюймовые модели. Стартовая цена модели Ultra с видеокартой RTX 5060 составляет 4,63 млн. ₩, с видеокартой RTX 5070 — 4,93 млн. ₩.

Авторы VideoCardz приводят ценовые диапазоны ноутбуков Galaxy Book5 и Galaxy Book4 на старте продаж. Исходя из этой информации, самым заметным изменением является цена стартовой конфигурации. В прошлых поколениях ноутбук Galaxy Book Pro можно было приобрести за 1,77…1,88 млн. ₩. Верхняя планка повысилась на 20…25%. Та же история с моделями Ultra, например, цены на Galaxy Book 4 Ultra с процессорами Meteor Lake начинались от 3,36 млн. ₩, сейчас от 4,63 млн. ₩.

Источник изображения: VideoCardz

В Южной Корее ноутбуки Galaxy Book6 появятся в продаже 27 января.