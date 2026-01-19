При стандартном «бусте» до 5,6 ГГц.

Процессоры AMD Ryzen 7 9850X3D уже рассылают рецензентам и, по всей видимости, в Интернет уже начинают просачиваться первые результаты тестирования. На форуме ресурса www.overclock.net появился намёк на то, что новый процессор может повышать тактовую частоту всех ядер до 5750 МГц и набирает 908,6 баллов в одноядерном тесте CPU-Z, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: AMD (и далее)

Процессор Ryzen 7 9850X3D был анонсирован компанией AMD на прошедшей в начале января выставке CES 2026. От модели 9800X3D он отличается более высокой тактовой частотой в режиме ускорения (Boost). Согласно спецификациям новый процессор может повышать частоту ядер до 5,6 ГГц — преимущество составляет 400 МГц. Есть предположения, что для 9850X3D на производстве отбирают более «удачные» чипы с более высоким разгонным потенциалом.

Источник изображения: OC_Beer, www.overclock.net, VideoCardz

В руках энтузиастов 9800X3D может достигать частот 5,4…5,5 ГГц на всех ядрах при умелой настройке PBO или при фиксированном разгоне всех ядер при напряжении около 1,2 В. Некоторым оверклокерам в результате долгой настройки удаётся добиться тактовых частот до 5,9 ГГц на отдельных ядрах. В связи с этим рассматриваемый результат 9850X3D не должен удивлять, однако в большинстве случаев новый процессор, вероятно, уже из коробки будет быстрее 9800X3D с некоторой настройкой PBO. Тем не менее, существенной разницы не ожидают. Согласно тестам AMD, средняя разница между 9800X3D и 9850X3D в сравнении с Intel Core Ultra 9 285K составляет 3 п.п.

Источник информации не уточняет, при каких настройках тестировался 9850X3D, включая мощность и напряжение, также нет информации о системе охлаждения и материнской плате, поэтому на момент написания сложно сказать, обладает ли 9850X3D какими-то качественными преимуществами в сравнении с 9800X3D.

По слухам, публикация первых обзоров 9850X3D разрешена с 28 января, а продажи процессора за рубежом запланированы на 29 января. Также инсайдеры ожидают от AMD первый процессор с двойной кэш-памятью 3D V-Cache. Предполагаемое название модели Ryzen 9 9950X3D2 — это 16-ядерный аналог 9950X3D, в которым каждый кристалл с ядрами оснащается кристаллом 3D V-Cache.