Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
ASRock представила материнские платы новой серии Rock для актуальных платформ AMD и Intel
Платы AMD оснастили микросхемами BIOS с увеличенным объёмом памяти 64 МБ.

Компания ASRock представила первые материнские платы из новой серии Rock. Это модели формата ATX и MicroATX, построенные на базе чипсетов AMD B850 и Intel B860. Как утверждается, платы отличаются надёжностью, доступной ценой и лаконичным дизайном с чёрным текстолитом и серебристыми радиаторами.

Источник изображения: ASRock (и далее)

Материнская плата ASRock B860 Rock WiFi 7 оснащается подсистемой питания 8+1+1+1+1 со сборками Dr.MOS для цепей VCore, GT и SA. Присутствует четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 256 ГБ. Максимально возможная скорость при разгоне одноранговых модулей превышает 8666 мегатранзакций в секунду, если установлено не более одного модуля на канал. Плата оснащается одним слотом PCIe 5.0 x16 и тремя M.2 разъёмами, включая один PCIe 5.0 x4. На задней панели есть девять USB-портов, включая семь USB 3.2 Gen1, из которых один Type-C. В комплекте адаптер беспроводной сети WiFi 7.

В числе отличий меньшей платы ASRock B860M Rock WiFi подсистема питания 5+1+1+1+1, только два слота для установки DDR5, меньшее количество M.2 и USB разъёмов, беспроводной модуль WiFi 6E. Но можно найти и плюсы, например, при меньшем количестве USB-портов плату оснастили одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C на задней панели.

В случае ASRock B850 Rock WiFi 7 говорится о подсистеме питания 9+2+1 со сборками Dr.MOS для цепей VCore, SOC и MISC. Поддерживается до 256 ГБ оперативной памяти DDR5. Максимальная скорость памяти при разгоне может превышать 8000 мегатранзакций в секунду. Плата оснащается одним слотом PCIe 5.0 x16 и двумя M.2 разъёмами, включая один PCIe 5.0 x4. На задней панели есть восемь USB-портов, включая два USB 3.2 Gen2 (один Type-C) и два Gen1.

В числе отличий ASRock B850M Rock WiFi подсистема питания 6+1+1 со сборками Dr.MOS для цепи VCore, два разъёма DDR5 вместо четырёх, меньшее количество USB-портов, адаптер беспроводной сети WiFi 6E.

Обе материнские платы с чипсетами AMD B850 оснащаются микросхемами BIOS с увеличенным объёмом памяти 64 МБ. Как ожидается, это позволит избежать лишних проблем и компромиссов при внедрении поддержки будущих процессоров AMD.

#amd #intel #материнские платы #asrock
Источник: asrock.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5

Сейчас обсуждают

Муж Маэстро
17:38
какой перефос? ты чокнутый извращенец, даже не знаешь что это такое
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:34
ты думаешь что твой перефорс это круто ?? чувак,ты лежишь обоссаный и пытаешься что то перефорсить.ты смешной мелкий гном питарок.далее нет смысла тебе писать.троль ты никакой.ток и посты твои про очк...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:32
Ну вот посмотрите, что пишет этот чокнутый извращенец. Сейчас он про пальцы начнёт писать.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:31
А ты мочу сам слизал с морды .что тебе на еплет вчера сделали или Непрашка помог ??
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:30
Постоянно ты об этом писал, весь сайт видел. Ты кстати свой член нашёл?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:30
Ну я ни разу не писал что я кому то пальцы в очко сую.а ты постоянно.Пшел нахер питарок.пусть с вами .активными питарами.разбирается и прокуратура и админы.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:29
Ну так это твои пальцы в очке, а не мои. Я то здесь причём? Я не виноват, что у тебя такое хобби.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Обоссал Тульского Машку-Полотера и день удался
17:28
Питарок .Не виляй очком.все твои посты гейские сохранены про пальцы в очке и тп и как ты пишешь трахни меня под другим ником -только id палит тебя.ты известнейший защекан тут.ну а Китя щекотряс пытает...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
17:27
Опять ты про геев. Прекращай рекламировать свои гейские наклонности. Я гетеро и люблю женщин. В отличие от тебя питара.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Райко Хикару
17:27
Недавно менял 980ти. Видимо динозавр.
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter