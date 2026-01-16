Платы AMD оснастили микросхемами BIOS с увеличенным объёмом памяти 64 МБ.

Компания ASRock представила первые материнские платы из новой серии Rock. Это модели формата ATX и MicroATX, построенные на базе чипсетов AMD B850 и Intel B860. Как утверждается, платы отличаются надёжностью, доступной ценой и лаконичным дизайном с чёрным текстолитом и серебристыми радиаторами.

Источник изображения: ASRock (и далее)

Материнская плата ASRock B860 Rock WiFi 7 оснащается подсистемой питания 8+1+1+1+1 со сборками Dr.MOS для цепей VCore, GT и SA. Присутствует четыре слота для установки оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 256 ГБ. Максимально возможная скорость при разгоне одноранговых модулей превышает 8666 мегатранзакций в секунду, если установлено не более одного модуля на канал. Плата оснащается одним слотом PCIe 5.0 x16 и тремя M.2 разъёмами, включая один PCIe 5.0 x4. На задней панели есть девять USB-портов, включая семь USB 3.2 Gen1, из которых один Type-C. В комплекте адаптер беспроводной сети WiFi 7.

В числе отличий меньшей платы ASRock B860M Rock WiFi подсистема питания 5+1+1+1+1, только два слота для установки DDR5, меньшее количество M.2 и USB разъёмов, беспроводной модуль WiFi 6E. Но можно найти и плюсы, например, при меньшем количестве USB-портов плату оснастили одним USB 3.2 Gen2x2 Type-C на задней панели.

В случае ASRock B850 Rock WiFi 7 говорится о подсистеме питания 9+2+1 со сборками Dr.MOS для цепей VCore, SOC и MISC. Поддерживается до 256 ГБ оперативной памяти DDR5. Максимальная скорость памяти при разгоне может превышать 8000 мегатранзакций в секунду. Плата оснащается одним слотом PCIe 5.0 x16 и двумя M.2 разъёмами, включая один PCIe 5.0 x4. На задней панели есть восемь USB-портов, включая два USB 3.2 Gen2 (один Type-C) и два Gen1.

В числе отличий ASRock B850M Rock WiFi подсистема питания 6+1+1 со сборками Dr.MOS для цепи VCore, два разъёма DDR5 вместо четырёх, меньшее количество USB-портов, адаптер беспроводной сети WiFi 6E.

Обе материнские платы с чипсетами AMD B850 оснащаются микросхемами BIOS с увеличенным объёмом памяти 64 МБ. Как ожидается, это позволит избежать лишних проблем и компромиссов при внедрении поддержки будущих процессоров AMD.