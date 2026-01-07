Возможно, 16-ядерная модель с двойным 3D V-Cache всё же находится в разработке.

Компания AMD официально анонсировала процессор Ryzen 7 9850X3D под девизом «самый быстрый процессор для игр просто становится ещё быстрее». Новая модель отличается от 9800X3D более высокой тактовой частотой: 5,6 против 5,2 ГГц в режиме ускорения (Boost). Остальные характеристики остались прежними.

Источник изображения: AMD (и далее)

AMD Ryzen 7 9850X3D — это 8-ядерный процессор Zen 5 с поддержкой «одновременной многопоточности» (Simultaneous Multi-Threading, SMT) и увеличенным объёмом кэш-памяти за счёт кристалла 3D V-Cache. Суммарный объём кэш-памяти 2- и 3-го уровня составляет 104 МБ. Процессор настроен на работу при расчётной тепловой мощности (Thermal Design Power, TDP), равной 120 Вт.



В AMD подтвердили: 9850X3D не заменит 9800X3D, — они оба останутся доступны. По результатам тестирования более чем в 35 играх, новинка в среднем на 27% быстрее Intel Core Ultra 9 285K, в то время как 9800X3D быстрее на 24%. В отдельных наименованиях преимущество может достигать внушительных 40…60%.

Ожидается, что процессоры 9850X3D появятся в продаже в первом квартале 2026 года. AMD пока не озвучила рекомендованную розничную цену.

Официальной информации о Ryzen 9 9950X3D2 на выставке CES 2026 не появилось, однако отвечая на вопросы журналистов ComputerBase, представители AMD не подтвердили и не опровергли подготовку такой модели, ответив что-то в духе «следите за новостями».

Что касается других новинок: AMD представила новые конфигурации гибридных процессоров Strix Halo с продвинутой интегрированной графикой, а также серию процессоров Ryzen AI 400, которые выпустят не только для ноутбуков, но и для настольных ПК. На настольных ПК процессоры Ryzen AI 400 придут на смену серии Ryzen 8000G и станут первыми настольными процессорами, совместимыми с программой Microsoft Copilot+ PC.