molexandr
AMD выпустила пару новых процессоров Strix Halo с максимальной конфигурацией интегрированной графики
Более доступные альтернативы для сборки компактных и портативных игровых компьютеров, игровых ноутбуков.

Компания AMD расширила линейку гибридных процессоров Strix Halo, представив две новые модели: Ryzen AI Max+ 388 и Ryzen AI Max+ 392. Эти новинки заполнят пробелы между существующими моделями, сделав флагманскую конфигурацию интегрированной графики доступнее.

Источник изображения: AMD

Оба новых процессора сохраняют то же количество ядер и потоков, что и их аналоги без плюсового индекса. В состав Max+ 388 входят 8 процессорных ядер Zen 5 с поддержкой одновременной многопоточности, как и в Max 385, а модель Max+ 392 по конфигурации процессорных ядер идентична Max 390 — 12 ядер и 24 потока. Частоты в режиме Boost тоже остаются прежними и достигают 5,0 ГГц.

Основное отличие — интегрированная графика. AMD оснастила обе новые модели самой производительной конфигурацией, которая состоит из 40 вычислительных блоков и ранее была доступна только в составе флагманского чипа Max+ 395.

Внедряя эти промежуточные модели, AMD совершенствует свою линейку продуктов Strix Halo. Новые процессоры Ryzen AI Max+ 388 и 392 предоставят производителям оборудования и сборщикам систем больше гибкости в выборе оптимальной конфигурации. Например, Max+ 388 может найти широкое применение в портативных игровых компьютерах, где нужна производительная графика, но 16 процессорных ядер избыточны.

Производительность нейронного сопроцессора одинакова во всей линейке Ryzen AI Max. Все модели оснащены блоком NPU с производительностью 50 триллионов операций в секунду (TOPS).

#amd #strix halo #гибридные процессоры
Источник: guru3d.com
