Компания Acer анонсировала новые OLED-мониторы Predator, сообщает VideoCardz. В тизере говорится о высокой частоте обновления и низком времени отклика, а также сертификации VESA DisplayHDR True Black 500. Acer также упоминает широкий цветовой охват до 99% DCI-P3.

Источник изображения: Acer (и далее)

Пожалуй, наиболее интересной деталью является информация о том, что одна из моделей поддерживает два режима работы с высокой частотой обновления. Основной режим с разрешением WQHD (2560 на 1440 пикселей) при частоте обновления до 540 Гц и вторичный режим с разрешением FHD (1920 на 1080 пикселей) при частоте обновления до 720 Гц. Как уже отмечалось ранее, многие современные двухрежимные игровые мониторы в скоростном режиме отображают контент в HD-разрешении, что вряд ли устроит большинство пользователей.

Также на слайдах упоминается система интеллектуальной защиты OLED с технологией под названием AI ProxiSense для регулировки яркости, вывода оповещений о состоянии дисплея и обновления пикселей.