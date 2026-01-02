ADATA представит и другие новинки на предстоящей выставке CES 2026

Компания ADATA представит на выставке CES 2026 широкий спектр продукции под девизом Advancing Innovation, сообщает VideoCardz. Стенд будет разделён на три зоны: AI Innovation, Smart Living и Gaming Lifestyle. Информация о всех новинках должна появиться в Интернете 6 января, в день начала выставки. Ознакомиться с продукцией можно будет в режиме онлайн.

Под суббрендом TRUSTA компания ADATA представит твердотельный накопитель T7P5 с поддержкой PCIe 5.0. Компания заявляет о высоких скоростях чтения и записи до 13,5 и 10,3 ГБ/с соответственно, высокой эффективности и ресурсе до 3 DWPD (Drive Writes Per Day). Также под брендом TRUSTA планируют выпустить модули оперативной памяти DDR5 RDIMM со скоростью до 6400 МТ/с и объёмом до 128 ГБ.



Разрабатывая новую продукцию в категориях Smart Living и Gaming Lifestyle, компания ADATA сотрудничала с MSI и Intel. В результате этого сотрудничества появятся 4-ранговые модули оперативной памяти DDR5 CUDIMM объёмом до 128 ГБ, которые уже тестируются на материнских платах с чипсетом Intel Z890. Компания также представит модули DDR5 CUDIMM и CSODIMM со скоростью передачи данных до 7200 МТ/с и объёмом до 64 ГБ.



В линейку игровых товаров под брендом XPG входят компьютерные корпуса, системы охлаждения, блоки питания и кресла. В числе новинок корпус INVADER X ELITE для материнских плат с тыльным расположением разъёмов и видеокарт длиной до 410 мм. Корпус поставляется с пятью предустановленными вентиляторами. Ещё один корпус под названием DOCK использует открытую треугольную каркасную конструкцию и переработанные материалы.

Среди прочего, компания готовит жидкостные системы охлаждения LEVANTE VIEW PRO 360 производительностью до 340 Вт, оснащённые 6,7-дюймовыми изогнутыми дисплеями, воздушные кулеры MAESTRO VIEW и INFINITY с производительностью до 230 Вт, блоки питания ATX и SFX мощностью до 1200 Вт с мониторингом перегрузки на стороне видеокарты.