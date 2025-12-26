Возможно, это худший случай, о котором сообщалось в Интернете до сегодняшнего дня.

В Интернете продолжают появляться истории о плавлении разъёмов питания 12VHPWR и 12V-2x6 на современных видеокартах NVIDIA и AMD. Многие из этих случаев неоднозначны, поскольку доподлинно неизвестно, как видеокарта эксплуатировалась, насколько правильно и аккуратно было подключено питание. Тем не менее, случаи о перегреве и плавлении 6- и 8-контактных разъёмов питания настолько часто в Сети не освещались. Это говорит о том, что с новым 16-контактным разъёмом питания всё-таки что-то не так. Первая версия разъёма 12VHPWR заработала сомнительную репутацию и, похоже, 12V-2x6 не удаётся реабилитироваться. Стало известно о новом случае плавления и, возможно, это худший случай, о котором сообщалось в Интернете до сегодняшнего дня.

Источник изображения: nmp14fayl, Reddit (отредактировано)

Пользователь Reddit под псевдонимом nmp14fayl сообщил о возгорании разъёма 12V-2x6 и кабеля питания GeForce RTX 5090 после девяти месяцев эксплуатации. Как видно на фотографиях, штекер питания расплавился, а оплётка проводов в нескольких сантиметрах от штекера сгорела. В системе использовался блок питания PowerSpec 1050GFM мощностью 1050 Вт. Блок имеет сертификат 80 PLUS Gold, разработан в соответствии с требованиями стандарта Intel ATX 3.1 и комплектуется собственным кабелем питания 12V-2x6, который и использовался для подключения видеокарты. Судя по информации владельца, кабель питания натурально загорелся. Пламя повредило и шланги жидкостной системы охлаждения, которые проходили рядом.

Источник изображения: nmp14fayl, Reddit (отредактировано)

Это вызывает серьёзные опасения по поводу безопасности, поскольку электронные компоненты не должны воспламеняться при нормальных условиях эксплуатации, пишет Wccftech. Остаётся в очередной раз напомнить о том, что кабели питания 12V-2x6 необходимо подключать в соответствии со строгими рекомендациями, в частности, не изгибать вблизи штекера и не вставлять в разъём с перекосом. Штекер должен вставляться в разъём полностью без зазоров, замок на штекере должен защёлкнуться.

С мощными видеокартами лучше использовать блоки питания ATX 3.1 с фирменными кабелями 12V-2x6, а не адаптеры питания с переходом на несколько 8-контактных разъёмов. Можно задуматься о дополнительных мерах защиты, контролировать нагрев при наличии термопары, пирометра или тепловизора. К слову, некоторые производители блоков питания встроили термопары в кабели 12V-2x6, также на рынке появились специальные устройства для полноценного мониторинга параметров работы разъёма питания.