Паста эффективнее MX-6, а высокая когезия препятствует эффекту pump-out.

Компания Arctic представила термопасту MX-7, сообщает ComputerBase. Паста отличается плотной и вязкой консистенцией, слабо прилипает к поверхностям и не проводит диэлектрический ток. По сравнению с MX-6, термическое сопротивление снизилось, что в конечном итоге повышает эффективность охлаждения. Термопаста является универсальной, подходит для центральных и графических процессоров настольных ПК и ноутбуков, чипов игровых консолей.

Источник изображения: Arctic

Из-за вязкой консистенции и плохой адгезии MX-7 сложно равномерно распределить шпателем и поэтому такой способ нанесения не рекомендуется производителем. Специалисты Arctic рекомендуют наносить MX-7 по простой крестообразной схеме. Термопаста равномерно распределится под действием контактного давления системы охлаждения.

Источник изображения: Arctic

Также MX-7 отличается высокой когезией, что будет препятствовать эффекту pump-out — выдавливанию термопасты из области контакта вследствие многократных циклов нагрева-охлаждения и расширения-сужения поверхностей.

Источник изображения: Arctic

По результатам внутреннего тестирования, замена термопасты MX-6 на MX-7 позволила снизить температуру процессора Intel Core Ultra 9 285K на 2,3 градуса, а по сравнению с MX-4 преимущество составляет 4,1 градуса. Процессор тестировался в режиме с тактовой частотой 4,5 ГГц и тепловыделением 284 Вт.

Термопаста Arctic MX-7 будет продаваться в шприцах по 2, 4 и 8 грамм в комплекте с чистящими салфетками или без них. Шприц и салфетки упакованы в картонную коробку. Для защиты от подделок каждый шприц маркируется, действительность кода можно проверить на сайте производителя.