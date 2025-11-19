Флагманский воздушный кулер в чёрном цвете

Компания Noctua опубликовала в социальных сетях новый тизер, намекающий на скорое появление chromax.black версии флагманского воздушного кулера NH-D15 G2, сообщает Guru3D. В соответствии с актуальным на момент написания планом выпуска новых продуктов, кулер планируют представить в четвёртом квартале 2025 года. По всей видимости, тизер можно считать подтверждением того, что полностью чёрный NH-D15 G2 выпустят в этом году.

Источник изображения: Noctua

Ранее Noctua представила стандартную версию NH-D15 G2. Это стало первым серьёзным обновлением платформы D15 за десятилетие. В числе изменений обновлённая система тепловых трубок, изменённая геометрия рёбер, совершенно новые вентиляторы и крепёж Noctua.

Энтузиасты ждали версию chromax.black с момента запуска, поскольку G2 изначально поставлялся с оформлением в традиционной коричнево-бежевой цветовой гамме Noctua. Модели chromax.black обладают теми же характеристиками, что и стандартные модели, отличаясь наличием матово-чёрного покрытия на радиаторе и тепловых трубках, а также вентиляторами чёрного цвета. Это популярный вариант для современных сборок в чёрной расцветке с минимальной подсветкой или без неё. Для пользователей, предпочитающих сдержанный внешний вид, Noctua NH-D15 G2 chromax.black — одна из самых ожидаемых новинок.

В плане по выпуску новых продуктов также указано, что в том же квартале появятся 140-мм вентиляторы NF-A14x25 G2 в цвете chromax.black. Они используются в NH-D15 G2 и, по всей видимости, станут доступны для приобретения отдельно.

Noctua пока не подтвердила дату выпуска, однако компания традиционно анонсирует будущие продукты незадолго до презентаций.