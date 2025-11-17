А Core Ultra 9 290K Plus просто повысят частоты.

Стали известны детали предстоящего обновления семейства процессоров Intel Arrow Lake. Компания планирует выпустить в рамках той же серии Core Ultra 200S три новые модели с улучшенными характеристиками. Это финальное обновление для платформы LGA 1851, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Новым флагманом станет Intel Core Ultra 9 290K Plus с конфигурацией производительных P- и эффективных E-ядер 8P+16E. Это та же конфигурация ядер, что у текущего флагмана 285K. Новый процессор отличается более высокими тактовыми частотами в режиме ускорения и поддержкой более быстрой памяти. Эти изменения в той или иной степени актуальны не только для нового флагмана, но и для всех трёх новинок.

Производительные ядра 290K Plus могут повышать тактовую частоту до 5,8 ГГц за счёт работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB), что на 100 МГц превышает возможности 285K. Эффективные ядра ускорили на 200 МГц, они могут разгоняться до 4,8 ГГц. Что касается оперативной памяти, говорится о поддержке DDR5-7200 «из коробки» вместо DDR5-6400.

Процессоры Intel Core Ultra 7 270K Plus и Ultra 5 250K Plus более существенно отличаются от 265K и 245K первоначального модельного ряда. Новым процессорам добавили по 4 эффективных ядра. Таким образом, 270K Plus по количеству ядер не отличается от 290K Plus и 285K. Пиковые тактовые частоты его P-ядер не изменились относительно 265K, базовая частота снизилась на 200 МГц. Максимальную частоту E-ядер подняли на 100 МГц, а базовую снизили на 100 МГц. В случае 250K Plus максимальные тактовые частоты и P- и E-ядер подняли на 100МГц, базовую частоту E-ядер снизили на 100 МГц. Мощность всех перечисленных процессоров остаётся прежней.

Источник изображения: VideoCardz

Кроме явного изменения характеристик в VideoCardz говорят о внедрении ряда оптимизаций на аппаратном уровне. В Intel приложили усилия, чтобы повысить неубедительный уровень производительности процессоров Arrow Lake в играх и исправить некоторые проблемы, похоже, что теперь часть этих оптимизаций внедрена непосредственно в кристалл.

На момент написания неизвестно, заменят ли новые модели оригинальные Intel Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K и Ultra 5 245K, или дополнят существующую серию. В VideoCardz склоняются ко второму варианту. Официальные сроки выпуска обновления неизвестны, авторы ресурса утверждают, что оно запланировано на следующий год. Можно предположить, что обновление анонсируют на выставке CES 2026 в начале следующего года.

Во второй половине следующего года от Intel ожидают презентацию совершенно новых потребительских процессоров Nova Lake и новой платформы LGA 1954. Официальных подробностей об этих процессорах пока нет. Инсайдеры утверждают, что Intel может представить в рамках семейства процессоры с количеством ядер до 52 в конфигурации 16P+32E+4LP. В конструкции при этом якобы будет две вычислительные плитки 8P+16E, одна из которых может быть заменена кристаллом с дополнительной кэш-памятью для создания игровых 8-ядерных процессоров — конкурентов решениям AMD Ryzen X3D.